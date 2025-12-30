士檢「更生事業群」簽約 助更生人復歸社會 5

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

為了讓更生人開創不一樣的未來，士林地檢署及更保士林分會極力促成「更生事業群」，今（30）日與世紀鋼鐵結構股份有限公司、世紀離岸風電設備股份有限公司、世紀樺欣風能股份有限公司、台灣航空貨運承攬股份有限公司、飛行家旅行社股份公司及柏克萊文化事業有限公司等6家廠商簽約，提供68個職缺，不但提供友善工作環境，也讓更生人擺脫低薪低階的工作。

簽約典禮由法務部長鄭銘謙、高檢署檢察長暨更生保護會張斗輝董事長、法務部參事陳玉萍、保護司長洪信旭及士林地檢署檢察長張云綺等親自出席簽約會場見證簽約儀式。

鄭銘謙表示，透過與多樣化事業單位合作所成立的「更生事業群」，降低更生人在職場產生的挫敗感，挫折除了要勇敢站起來，還要有貴人相助，感謝在場企業，提供更優質的工作環境。

張斗輝感謝世紀鋼鐵等6家企業，提供穩定及友善的就業環境給更生人，希望企業持續關懷更生人。張云綺肯定企業願意接納更生人，為更生人打造職涯願景。更保士林分會謝禎煥主任委員積極邀請世紀鋼鐵等6家廠商加入「更生事業群」，讓這些善的種子萌芽，為社會注入正能量。

在會場更生人「阿豪」分享他在犯殺人案之前，生活漂泊不定，茫茫未來，看不到生命的出口，遇到世紀鋼鐵董事長賴文祥，讓他看到一線曙光，重新找回自信，感謝賴董給他機會與舞台，阿豪反思不堪的過往，他說鋼很硬，但能成形，相信人也一樣，要不斷向善向上，未來才會有不一樣的人生。

賴文祥認為「讓社會多一個好人，比多賺一筆錢更有價值」，更生人就像是經過社會冶煉的鋼鐵，給予正確的塑形與支持，就能展現出最堅強的韌性。

士檢表示，許多更生人出獄後，總是遊走在社會的邊緣，孤立無援，加上低學歷及低技術，出監後就業屢屢碰壁，謀職不易。法務部建構的「更生事業群」，有助於更生人發覺自己的潛能，確定職涯定位。

照片來源：士林地檢署

