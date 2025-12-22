士紙強化資產活化 士林紙廠舊址2026年續提都更申請

（中央社記者何秀玲台北22日電）士紙總經理闕啟文表示，隨著AI巨頭輝達進駐北士科區域，將強化資產活化布局，其中士林紙廠舊址土地開發案，預計2026年第1季續提都市更新申請計畫，將規劃申請4張建照，但取得建照前，初估送件到都更審議程序約2至3年，取得後尚需3至4年開發。

士紙今天在證交所舉辦法說會。闕啟文表示，公司深耕士林，隨著輝達宣布進駐北士科，區域科技聚落逐漸成形，帶動產業升級與土地價值提升，士紙因應此發展趨勢，調整開發策略，將持續推動各項開發業務。

廣告 廣告

他指出，士林紙廠舊址土地開發案，廠區內部分建築物於2021年9月27日經「北市第140次文化資產審議委員會」決議指定為歷史建築，並於2024年12月25日核准此案修復再利用計畫，後續將朝整體開發規劃推動，預計於2026 年第1季提出都市更新的申請計畫，以提升投資效益。

他表示，此案將申請4張建照，包括住宅、飯店、辦公大樓，第4個是將旁邊的福德宮也加入一起做都更；至於整個開發期程，送件到開都更審議會並在最後取得建照，還需2至3年，取得後還需要3到4年的開發時間，而飯店將定位為五星級飯店。

另外位於捷運士林站2號出口旁的5號倉庫旅館都更案，目前結構體已完成，預計於2026年第1季取得使用執照後，申請室內裝修作業，預計在2027年啟動旅館試營運。

他也指出，另一個為福德路18號危老重建開發案，預計於今年第4季完成結構體工程，將於2026年第3季取得使用執照。（編輯：楊凱翔）1141222