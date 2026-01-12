士電去年營收371.78億元創新高 估今年持續成長

電視知名主持人于美人10日在臉書曬出同框中華民國資深外交官張小月，推崇張小月為國家奉獻50年，而且還是特別艱辛的外交工作，「實在是不簡單。」于美人透露前晚巧遇72歲張小月，誇她政大外交系畢業後就進入外交體系工作，直到去年才退休，「我特別跟她道聲感謝，她為國家奉獻50年，是我國第一位女性駐外大使！」

自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言