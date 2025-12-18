士電滿單看到2030年 明年不排除漲價
[NOWnews今日新聞] 士電受惠台電強韌電網、AI產業擴廠需求升溫，以及北美電網與AI基礎建設帶動，明年營運目標挑戰年增一成；面對原物料上漲壓力，總經理郭約瑟今日表示，明年不排除針對部分產品調價，幅度約6%至7%。
郭約瑟指出，士電今年業績可望達成原先設定的成長目標，獲利也將優於2024年，且略高於原本預期，主要動能來自重電事業群。以結構來看，AI建廠相關設備約占士電重電事業群業績兩成，而重電事業群占士電整體營收比重約六成。
在訂單能見度方面，郭約瑟透露，士電重電產品接單能見度已排到2028年「滿單」，目前甚至可看到2029年、2030年的需求，對未來5到10年的重電景氣維持正向看法；目前產品平均交期約1.5年至2年，並持續朝縮短方向努力。
因應AI資料中心與高科技建廠帶動的變壓器需求，士電也加速擴產。郭約瑟表示，士電在半導體等高科技建廠帶動的變壓器市場市占率約七成；今年9月中旬第三座大型電力級變壓器新廠已進入量產。至於第四座變壓器新廠，將以230kV中大型變壓器為主、鎖定台灣與北美AI資料中心需求，預計2026年1月完成規劃、同年動工，2027年完工投產，投資金額逾新台幣10億元；待第三、第四廠產能全開後，整體產能可望提升五成。
海外布局方面，士電設定北美市場業績每年至少成長兩成，並同步持續拓展日本與東南亞，以分散市場風險。針對關稅議題，他表示北美多數客戶可自行吸收成本，當地電力需求仍相當殷切，整體影響相對可控。
