士電：北美市場每年至少成長2成 部分產品明年擬漲

（中央社記者鍾榮峰新北18日電）士林電機總經理郭約瑟今天表示，2026年受惠3大動能，整體業績挑戰年增10%，因應台灣和北美AI資料中心重電設備，士電第4座變壓器新廠規劃2027年投產，北美市場業績每年起碼成長2成，因應原物料上漲，不排除明年調漲部分產品價格。

展望重電事業群訂單能見度，郭約瑟指出，士電到2028年已經滿單，現在接單看到2029年甚至2030年，預期未來5至10年重電產品前景可期，士電產品交期平均約1.5年至2年，持續縮短。

廣告 廣告

仰德集團旗下新竹物流上午發布智慧電動物流配送車隊，導入30輛中華車3.5噸電動商用車ET35，新竹物流八里轉運中心今天也對外開放。同屬仰德集團的士林電機提供中華車ET35動力馬達系統，郭約瑟受邀出席，會後接受媒體採訪。

觀察今年營運，郭約瑟指出，士電今年業績可達到原先設定成長目標，獲利也會比2024年佳，略高於原先預定目標，主要是重電事業群帶動績效，受惠台電強韌電網計畫、台灣人工智慧（AI）產業擴廠，以及北美市場電網和AI產業基礎建設3大因素。

郭約瑟表示，今年AI應用建廠設備占士電重電事業群業績比重約2成，重電事業群占士電集團業績比重約6成。

展望2026年營運，郭約瑟預期，士電可維持發展趨勢，其中AI產業應用成長速度會加速，預估士電集團和重電事業群明年成長目標挑戰10%，台電電網、AI應用建廠、北美市場是明年3大成長主軸。

郭約瑟指出，受惠台灣高科技半導體業建廠應用，帶動變壓器需求，士電在相關領域市占率達70%。

在AI資料中心應用，郭約瑟指出，士電在台灣和北美市場持續布局重電設備。

在變壓器新廠布局，郭約瑟表示，9月中旬第3座大型電力級變壓器新廠量產，第4座變壓器新廠布局230kV中大型變壓器產品，因應AI資料中心所需，預期2026年1月規劃底定，2026年動工，2027年完工投產，投資金額超過新台幣10億元，屆時第3座和第4座產能全開，整體產能可增加50%。

觀察外銷動向，郭約瑟表示，士電規劃目標北美市場業績每年成長超過2成，開發北美市場力道增加，此外，持續布局日本和東南亞市場，持續分散市場多元化布局。

談到關稅因素，郭約瑟表示，北美市場大部分客戶可自行吸收，北美市場應用電力需求相對殷切。

觀察原物料成本價格上漲變數，郭約瑟指出，持續觀察包括銅材料在內原物料國際價格走勢，不排除明年規劃部分產品漲價6%至7%。（編輯：張均懋）1141218