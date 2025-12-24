壯世代出發 第三人生更精彩

慈濟大學配合教育部政策，開辦「第三人生大學」，為55歲以上的壯世代打造重返校園的學習平台，他們的學習成果，也首度以作品展方式亮相。「自我成長與助人工作專班」10位學員，透過影像、文字與繪畫，記錄生命中重要的片刻。其中，學員吳麗雪分享多年照顧父母的心路歷程，把面對老病、生死與陪伴的感受，化成影像與文字，深深打動人心。她也說，正是透過這段學習，重新整理照顧的情感，看見未來，更懂得珍惜當下。

「下面墊了一個皮，然後你剪一個圖案，再把它畫起來。」

72歲的陳寶山，殷切地向校長解說自己的作品。表情興奮地像個小學生，等了40年，沒想到還有機會，上大學。

「我是我母親的第10個女兒。」

透過影像，連結自己的生命故事，第三人生大學的10位學員，展出學習成果。

慈濟大學第三人生大學教師 林素芬：「這些學生他們都很有向學心，因為他們早年，他們的學習經驗都有一些波折，他們現在能夠再回到學校繼續學習，對他們來說就是非常珍貴的一個經驗。」

「你原來是美術老師嗎 對。」

學員吳麗雪，陪伴母親走過病痛，她書寫居家安寧的歷程，也記錄母親生前幫人挽臉，和父親散步的背影，串連起來的片段，構成獨一無二的生命軌跡。

慈濟大學第三人生大學學員 吳麗雪：「接觸第三人生大學，入學之後透過寫作老師的引導，希望我們可以整理，我們自己生命的故事，才慢慢地一點一滴，把跟母親還有父親相處的一些記憶，把它整理出來。」

慈濟大學校長 劉怡均：「走到哪裡看到感動的事物，或是影像或是人物，就去交談，然後把它寫成真善美的故事，化成真善美的影像 對不對，然後傳播出去。」

來到慈濟大學，開啟第三人生，學習永遠不嫌晚，55歲壯世代繼續發光。

