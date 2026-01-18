壯世代女性不只要注意乳癌！醫揭更年期後最大威脅是「它」
壯世代女性聽到乳癌時，總會感到恐慌與焦慮，但面對高血壓、高血糖、高血脂或體脂過高時，卻經常輕忽，甚至不以為意。事實上，這些更年期引發的代謝異常問題，是導致心血管疾病的根本原因，也是威脅健康的最大隱形殺手，奪命風險甚至高於乳癌。
更年期女性停經後 心血管疾病風險恐增加
成大醫院婦產部主治醫師林語涵表示，更年期除了顯性症狀，如月經不規律、熱潮紅、睡眠困難、心悸等，女性有時還會出現隱性症狀，如記憶認知功能衰退、心血管問題、脂肪堆積、代謝症候群等，這些隱性問題，恐成為危害女性健康的飲隱形殺手。
東元綜合醫院心臟內科主治醫師卜詩筠指出，女性的心血管或心肌梗塞風險增加，大部分發生在停經以後，如果合併高血壓、高血脂或糖尿病等三高問題，還會導致心血管疾病風險逐漸增加。
荷爾蒙補充與飲食調整 是重要預防策略
適時且適量補充荷爾蒙，是降低心血管疾病風險的重要策略，關鍵在於越早開始介入，效果越好。林語涵強調，為了維護更年期女性的健康，尤其是停經10年內、60歲以前的女性，更應注意荷爾蒙的補充與飲食調整。秀傳癌症醫院院長張正雄也提到，飲食調整還能預防更年期造成的記憶力衰退和認知老化，所以適度攝取天然雌激素食物，十分重要。
看更多：美女議員驚傳罹癌！0期乳癌要化療嗎？醫曝存活率 這些人莫忘篩檢
正確認識乳癌 避免恐慌產生
過去威脅台灣女性健康的主要癌症是子宮頸癌，但因政府積極推行篩檢，現在已大幅減少，反而是篩檢上相較麻煩的乳癌，正在逐漸增加。茂盛醫院生殖中心執行長李俊逸表示，只有正確認識乳癌，才能真正降低恐懼，提升自我保健意識，值得注意的是，乳癌若及早發現，治癒率相當高，跟容易被忽略的三高問題和心血管疾病相比，乳癌的可控性其實更高。
乳癌篩檢與治療的重要性
中山醫學大學附設醫院乳房暨內分泌外科主任姚忠瑾提到，雌激素雖然是一種很好的激素，但一旦罹患乳癌，尤其是荷爾蒙受體陽性的乳癌，雌激素卻會刺激腫瘤生長，成為一個很重要的因子。
中山醫學大學附設醫院放射腫瘤科主治醫師周英香強調，早期乳癌完全沒有症狀，最好的方式是進行乳癌篩檢。但今年國健署已經將篩檢年齡，從45歲下降到40歲，如果家族中有三等親內長輩或親戚罹患乳癌，更要提早並準時接受篩檢。
看更多：乳癌不是撐過5年就沒事！「這種乳癌」3條件中1個恐復發
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／TVBS
更多健康2.0報導
天冷穿襪子睡覺會堵血管、悶出腳氣？醫破3迷思 教你這樣做更好睡
她多1招退休金1000萬！勞動部：越早行動複利效果越大 自己可試算
不吃碳水立刻瘦？其實不是脂肪少了 醫警告低碳飲食3大可怕副作用
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
「癌症」是自找的終極發炎！名中醫提醒這2大食物加速細胞老化很致癌，千萬要少碰
「癌症」等同是自找的終極發炎。是的，這樣的慢性發炎很可怕；你所聽過的一些重要疾病，包括癌症、糖尿病、心臟疾病、關節炎、憂鬱症、乾癬、阿茲海默症等，都與慢性發炎有關。慢性發炎怎麼造成的，又該怎麼避免發炎？這時大家一定會想知道：「吃的東西有沒有影響？要抗發炎是要吃素嗎？」今天就讓我們來看看日常飲食應該避免哪些食品，才能減少身體的發炎反應。幸福熟齡 ・ 15 小時前 ・ 12
臭豆腐其實很補？名醫一句話打臉「不健康迷思」
生活中心／吳宜庭報導發酵豆製品被認為有助健康，常見如味噌、納豆等，但其實台灣代表性小吃「臭豆腐」同樣具備營養價值。營養功能醫學專家、醫師劉博仁指出，臭豆腐是透過微生物分解蛋白質，產生特殊的氨基酸與風味物質，屬於發酵食品的一種，在華人飲食文化中佔有重要地位。只要選對吃法，臭豆腐不一定是不健康的象徵。民視健康長照網 ・ 15 小時前 ・ 3
「公主病」真的存在！32歲女工程師身體莫名疼痛 看身心科才知罹病真相
竹科一名32歲王姓女工程師，最近工作壓力變大，身體多處開始出現莫名疼痛，症狀反覆且逐漸加劇。她奔走多家醫院，接受各種檢查都找不出病因，疼痛不僅影響生活和工作，也讓她開始擔心自己罹患重大疾病，隨之陷入低落憂鬱。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 1
2026年運勢出爐！「5生肖」慎防血光之災 屬龍小心車禍
民俗專家楊登嵙分析2026年12生肖運勢，指出流年能量出現轉變，可能對身體狀況與人身安全帶來影響。其中他點名「生肖猴、生肖狗、生肖鼠、生肖豬、生肖龍」這5生肖，今年較容易遇到突發狀況或意外，建議事先提高警覺，以降低風險、化解不利。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
少年梅毒併淋病流膿 醫驚：竟問何時能開機
[NOWnews今日新聞]寒假網約盛行，性病感染出現年輕化警訊！台中大甲李綜合醫院泌尿科近期連續收治兩名未成年男學生，症狀皆為生殖器流膿、紅腫。經檢查發現，兩名青少年均罹患梅毒，其中一人甚至合併感染淋...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 95
他飲食清淡「血壓卻飆170」！ 醫發現「1關鍵線索」揪真正病因
年僅40歲、生活規律且飲食清淡的李老師，在例行健檢中意外發現血壓高達170／100 mmHg。儘管有規則服用降血壓藥物，但血壓依舊起伏不定，甚至開始伴隨手抖、心悸及肌肉無力等不適症狀。後經亞東醫院心臟血管內科徐御凡醫師檢查，發現李老師血鉀偏低，確診罹患「原發性醛固酮增多症」，是一種臨床上常見，卻常被忽略的次發性高血壓（Secondary Hypertension）。所幸經過及時治療，李老師的血壓與身體不適才逐漸改善。 高血壓成因複雜 揪出病因才能穩病情 徐御凡醫師指出， 一般民眾認知中的高血壓，多是屬於「原發性高血壓」，成因複雜且難以找到單一病根；若血壓升高是由像是腎臟、內分泌問題等其他疾病或特定藥物引起，則稱為次發性高血壓。對於因其他疾病或問題所引起的高血壓，通常只要找出並針對根本原因加以治療，血壓往往就能獲得顯著改善，甚至有機會恢復回正常範圍，這與傳統上單純依賴增加藥物劑量治療，本質上有很大不同。 血鉀偏低成關鍵線索 揪出「隱藏」次發性高血壓 以李老師為例，徐御凡醫師解釋，經過檢查發現患者血鉀偏低，才進而揪出罹患「原發性醛固酮增多症」。所以，若高血壓發生年齡偏低、血壓數值特別高，或常春月刊 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
早餐吃清淡恐害血糖暴衝！ 醫曝「4大營養陷阱」 一堆人狂踩雷
早餐清淡飲食觀念滿天飛，但若是過度執行可能會造成嚴重後果！對此，秀傳醫療體系中區總院長黃士維醫師分享早餐清淡飲食的4大錯誤觀念，幫助大家建立正確的早餐營養知識！ 1、油脂攝取不足引發膽結石 這可能是早餐清淡飲食最重要也最容易被忽略的核心風險！適量油脂的作用是「刺激膽囊收縮」和「促進膽汁分泌」，不是「增加身體負擔」。很多人一開始只覺得早餐不吃油就能「減肥護肝、清腸排毒」，但仔細了解會發現，長期缺乏油脂會讓膽囊缺乏收縮刺激，膽汁長期滯留濃縮，這種膽汁淤積通常是慢性累積的，不像急性膽囊炎那樣有立即疼痛。 2、蛋白質需求差異很大 為什麼早餐的蛋白質比其他餐更重要？因為經過一夜禁食後肌肉蛋白質分解加速！很多患者一開始以為早餐喝粥配鹹菜就夠清淡健康，但實際上這種搭配的蛋白質含量遠低於身體需求，長期下來肌肉量當然會流失。尤其是肌少症的老人更要注重蛋白質攝取！ 3、血糖控制標準被誤解 早餐清淡對血糖控制格外容易產生誤區：很多人以為只吃白粥、白饅頭就是清淡，實際上這些精緻澱粉會造成血糖快速上升又快速下降。正常的血糖應該緩慢上升並穩定維持，需要搭配蛋白質、脂肪、纖維來延緩吸收，但純澱粉早餐可能讓血糖像雲霄常春月刊 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
20歲單身女「沒性行為」竟染菜花！肛門突起醫一照嚇壞 元凶藏在三溫暖
一名20歲女大生日前在肛門口附近摸到不明突起物，趕緊到診所做檢查，起初被研判是痔瘡，開立藥膏治療，未料連續擦藥2週卻毫無改善，症狀持續存在，轉而至醫院進一步檢查，才赫然發現是感染「人類乳突病毒（HPV）」所引起的「菜花」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
豆腐豆乾對身體好 專家籲顏色選錯反而增加代謝負擔 這樣選就對了！
豆製品是平價且含有高密度植物蛋白質的食物，但是市面上豆製品好多種，要買對才能吃到你要的營養，而不是多餘的熱量。營養師逐一帶你認識低度加工豆製品怎麼選。 1.豆渣：加工程度最低 富含膳食纖維 營健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發表留言
一到下午2點就想吃甜食？專家曝「身體2大警訊」：午餐別亂吃
不少上班族忙了一整個上午後，到了下午2時左右，精神便開始下滑，注意力難以集中，對甜食特別有渴望。對此，醫師提醒，這樣的情況未必是意志力不足，而可能是身體正在發出警訊，其中一個重要原因，往往與「午餐吃錯了」有關。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
38歲女嘔吐一夜 隔天腦梗...開顱保命失語癱病床
38歲女嘔吐一夜 隔天腦梗...開顱保命失語癱病床EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 7
血糖控制穩定「腎功能仍退化」？醫揭糖腎飲食關鍵
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】60歲的黃女士罹患糖尿病十年，長期控制飲食、減少甜食，近期追蹤卻發現腎功能指數下降，擔心未來是否走向洗腎。她上網搜尋慢性腎臟病飲食資訊，看到「低蛋白、低鉀、低磷」等原則後愈看愈焦慮，許多食物不敢吃，卻又不知道該怎麼吃，幾個月內體重驟減五公斤。至台北慈濟醫院腎臟內科就診後，王奕淳醫師除給予藥物治療，也建議她採用「211 TOP餐盤」飲食模式，並由營養師與衛教師提供清楚且具體的飲食指引。數月後，她的血糖與腎功能逐漸穩定，體重回到健康範圍，生活也重新恢復安心。 糖尿病洗腎多 飲食迷思待解 王奕淳醫師指出，全台目前已有超過八萬人接受洗腎治療，是全球洗腎密度最高地區，其中近半數與糖尿病相關。65歲以上族群中，每三人就有一人罹患糖尿病，若血糖長期控制不佳，洗腎風險將大幅上升。然而，糖尿病腎臟病飲食常被簡化為「不能吃什麼」，反而讓病人陷入恐懼與不知所措。 主食不該全禁 重點在均衡 台北慈濟醫院營養科江政陽副主任表示，臨床常見病人因害怕血糖而過度限制主食，導致熱量不足、體力下降。其實應均衡攝取蔬菜、水果、全穀類、豆類、植物性蛋白與不飽和脂肪，同時減少加工肉品、精製糖與含糖健康醫療網 ・ 1 天前 ・ 1
24歲女暴肥近30公斤！「臉腫發麻」以為吃胖竟是尿毒症 1飲食習慣曝
根據《都市頻道》報導，小然過去並無家族病史，也不嗜飲含糖飲料，僅偏好重辣口味。起初，她將體重暴增歸咎於飲食問題，嘗試控制熱量攝取與運動減重，卻始終成效不彰。隨著症狀惡化，她的臉部與四肢明顯腫脹、體感不適，最終緊急送醫，經診斷後確診為腎功能衰竭導致的尿毒症...CTWANT ・ 1 天前 ・ 3
34歲梁云菲認「已切除子宮」！ 痛到失控爆哭：我是不完整的女人嗎？
「國光女神」梁云菲16日公開一段手術紀錄影片，坦言因罹患子宮肌腺瘤，長期承受經期大量出血與劇烈疼痛，在評估自身狀況與人生規劃後，決定切除子宮。影片中包含她痛到落淚、在病床上哭泣的畫面，對她來說，是一段身心都相當煎熬的過程。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 12
10種護腦食物看過來！「年輕」也有失智風險 別等老了才預防
別再認為「年紀輕」不會有失智風險，失智陰影已經籠罩在年輕族群上，及早預防才是上策。營養師高敏敏提醒，失智症種類包括阿茲海默症、路易氏體失智症、額顳葉型失智症等，平時掌握10種健腦食物，才能有效遠離失智健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1
挖耳朵挖到罹癌！醫點1致命壞習慣 出現這些症狀快就醫
中國一名男子因為愛乾淨，養成每天挖耳朵的習慣，結果這個卻成了他罹患罕見癌症的原因。醫師解釋，反覆的傷口破壞和癒合讓細胞往腫瘤方向發展，最終變成惡性腫瘤，醫師就示警，如果出現癢、腫，甚至「流湯」就要趕快就醫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
減脂、養生族快看！奇亞籽「1吃法」恐腸道阻塞 4族群小心吃
奇亞籽是許多減脂與養生族群的熱門食材之一，但若食用方式不當，很有可能會造成身體負擔。對此，護理師出身的健康主廚陸巧因列出5個關於奇亞籽的小知識與飲食禁忌，提供民眾參考。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
女童「大叫一聲」猝死！高大成曝死因：恐為心肌炎
女童「大叫一聲」猝死！高大成曝死因：恐為心肌炎EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1
以為吃胖！24歲女「暴肥近30公斤」竟罹尿毒症 1NG飲食習慣曝光
中國安徽一名24歲女子近日在網路上分享自身的就醫經歷，引發熱議。她透露，自己在短時間內體重從原本的51公斤迅速增加到80公斤，起初以為只是飲食過量導致發胖，未料經就醫檢查後，竟被確診為腎功能衰竭所引發的尿毒症。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
科技男炸雞配啤酒胖20公斤！睡覺每小時停止呼吸67次
一名38歲科技業男子，工作壓力大常吃炸雞配啤酒紓壓，2年內從正常體重飆至86公斤，罹患重度睡眠呼吸中止症，每小時停止呼吸67次需戴呼吸器。去年8個月成功減重18公斤，睡眠呼吸中止降至輕度每小時13次。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言