壯世代女性不只要注意乳癌！醫揭更年期後最大威脅是「它」

壯世代女性聽到乳癌時，總會感到恐慌與焦慮，但面對高血壓、高血糖、高血脂或體脂過高時，卻經常輕忽，甚至不以為意。事實上，這些更年期引發的代謝異常問題，是導致心血管疾病的根本原因，也是威脅健康的最大隱形殺手，奪命風險甚至高於乳癌。

更年期女性停經後 心血管疾病風險恐增加

成大醫院婦產部主治醫師林語涵表示，更年期除了顯性症狀，如月經不規律、熱潮紅、睡眠困難、心悸等，女性有時還會出現隱性症狀，如記憶認知功能衰退、心血管問題、脂肪堆積、代謝症候群等，這些隱性問題，恐成為危害女性健康的飲隱形殺手。

東元綜合醫院心臟內科主治醫師卜詩筠指出，女性的心血管或心肌梗塞風險增加，大部分發生在停經以後，如果合併高血壓、高血脂或糖尿病等三高問題，還會導致心血管疾病風險逐漸增加。

荷爾蒙補充與飲食調整 是重要預防策略

適時且適量補充荷爾蒙，是降低心血管疾病風險的重要策略，關鍵在於越早開始介入，效果越好。林語涵強調，為了維護更年期女性的健康，尤其是停經10年內、60歲以前的女性，更應注意荷爾蒙的補充與飲食調整。秀傳癌症醫院院長張正雄也提到，飲食調整還能預防更年期造成的記憶力衰退和認知老化，所以適度攝取天然雌激素食物，十分重要。

正確認識乳癌 避免恐慌產生

過去威脅台灣女性健康的主要癌症是子宮頸癌，但因政府積極推行篩檢，現在已大幅減少，反而是篩檢上相較麻煩的乳癌，正在逐漸增加。茂盛醫院生殖中心執行長李俊逸表示，只有正確認識乳癌，才能真正降低恐懼，提升自我保健意識，值得注意的是，乳癌若及早發現，治癒率相當高，跟容易被忽略的三高問題和心血管疾病相比，乳癌的可控性其實更高。

乳癌篩檢與治療的重要性

中山醫學大學附設醫院乳房暨內分泌外科主任姚忠瑾提到，雌激素雖然是一種很好的激素，但一旦罹患乳癌，尤其是荷爾蒙受體陽性的乳癌，雌激素卻會刺激腫瘤生長，成為一個很重要的因子。

中山醫學大學附設醫院放射腫瘤科主治醫師周英香強調，早期乳癌完全沒有症狀，最好的方式是進行乳癌篩檢。但今年國健署已經將篩檢年齡，從45歲下降到40歲，如果家族中有三等親內長輩或親戚罹患乳癌，更要提早並準時接受篩檢。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／TVBS

本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章