壯世代調查局／林心如下巴壯舉嬌阿咖 張震睡睡平安嘸凍頭

小編為了秀出林心如這雙美人腿，不小心出賣她的雙下巴。心如姐會原諒我吧？（無辜眨眼貌）

瓊瑤神劇《還珠格格》一拍再拍，身為「紫薇始祖」的林心如，轉眼要奔5了！（大驚）她出席華陀扶元堂燕窩活動，聽到媒體提起下週將迎來50大壽，直呼：「好可怕！」50歲長醬小編才覺得豪～可～怕，女明星們想逼死誰？林心如說，剛幫老公霍建華慶生，之後換女兒，才會輪到她的生日，「到那時已經沒興趣了，所以這幾年比較少大肆慶祝。」我看慶生疲勞是藉口，不想面對蠟燭上亮晃晃的數字才是真吧？（指）

張震睡睡平安嘸凍頭

張震你累了嗎？資深社畜為你示範如何上班「逃漏睡」。

同為49歲的中堅世代，以《幸福之路》二度封帝的張震，將接任下一屆金馬獎執委會主席，成為史上最年輕的主席。肖想只要當個「吉祥物」就好的他，聽到前主席李安在典禮後總會親臨每場慶功宴，一路忙到清晨5、6點的鋼鐵行程，讓張震嚇得急求饒：「我真的沒有辦法熬夜了，而且大家也不想看我啦！」查哺郎嘸凍頭萬萬不可。（搖食指）呼叫保X達B或蠻X廠商，代言人趕快簽起來！

