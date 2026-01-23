壯世代調查局／連勝武壯士斷背藍作伙 曾國城、游鴻明甲情甲義做兄弟

路永佳（左起）和老公連勝武、北市議員陳炳甫同框，上演「不被愛的那個才是小三」。（誤）

國民黨力求世代交替，「老藍男」通通閃邊站！（推開）現在是壯藍崛起的時代。（飛撲蔣萬安）連戰次子、「連家二公子」連勝武去年首度參政，順利當選國民黨中央委員，背後靠的那座山，應該不是斷背山吧…（又在歐北供）看他出席《希望的種子》公益新書發表會，沒有和老婆路永佳曬恩愛，反而和台北市議員陳炳甫勾手黏TT，小編好像有嗅到什麼不尋常的味道…連勝武你該不會真的要從「零」開始吧？（←雙關母湯）

小編唯一支持的藍男，只能是Super Junior！（翻攝自網路）

曾國城、游鴻明甲情甲義做兄弟

曾國城（左）和游鴻明（右）展現好基情…不對，是好交情啦。

睽違18年，游鴻明宣布回台開唱，找來曾國城當記者會主持人，自曝兩人交情不一樣，「我跟他像親人，不會假假的。」甘安捏？但這畫面看起來好像甲甲的？（賣亂供）曾國城自曝把爸媽放一邊、兄弟擺中間，笑說：「天氣這麼好，原本打算出門遛長輩、曬爸媽的。」下一秒被游鴻明吐槽：「你等一下不是要去錄影嗎？」曾國城氣pupu回嘴：「錄你個頭啦！」聽說城哥主持的《女王大人》收視欠佳，該不會真的要收攤吧…（呸呸呸烏鴉嘴）

