壯圍地方人士發起支持政府儘速核定宜蘭高鐵興建 藍綠不分黨派到場力挺

▲宜蘭縣壯圍鄉地方人士發起堅決支持政府儘速核定「宜蘭高鐵」的興建，特別來到縣府表達強大訴求決心，代理縣長林茂盛、立委陳俊宇、議長張勝德到場力挺。全力支持高鐵延伸宜蘭。(記者董秀雲攝）

宜蘭縣壯圍鄉地方人士發起堅決支持政府儘速核定「宜蘭高鐵」的興建，由壯圍鄉長沈清山偕同民代共同呼籲各界悲憫宜蘭人長年的交通痛楚與工商發展的瓶頸。於今（十四）日上午特別來到縣府為中央政府加油，表達地方上不分黨派對宜蘭高鐵的堅定的支持態度，希望行政院也能堅定立場，儘速核定宜蘭高鐵計畫，建立完整的環島高鐵網，才是對台灣交通最好的規劃。宜蘭縣代理縣長林茂盛、立委陳俊宇、縣議會議長張勝德、副議長陳漢鍾及多位縣議員共同出席，也有不少民眾到場力挺。高喊：宜蘭人愛高鐵，表達強大的訴求決心，全力支持高鐵延伸宜蘭。

中央的「宜蘭高鐵」政策原待行政院核定後即可定案，但近日媒體上又有退休官員前政委張景森、前交通部長賀陳旦、表達片面意見，地方上聞訊後，為表達對中央政策的支持，特別來到縣府為中央政府加油。

壯圍鄉長沈清山表示，「宜蘭高鐵」興建之初，已經有經過各方面影響的論證，也已經通過環評審查會的嚴格檢驗，政府要解決的是宜蘭多年來因交通不便所導致縣民就業不易及工商業發展滯後的現況，宜蘭高鐵的興建絶不只是單純的交通建設，更關係到宜蘭未來百年的整體發展，沈清山郷長呼籲各界持不同意見的人，能悲憫宜蘭人長年交通上的痛楚與工商發展的瓶頸，別再讓過去「蘇花高」停建的悲劇再次重演。「宜蘭高鐵興建，對宜蘭縣有天翻地覆的重大發展，指日可待，高鐵特定區科技產業進駐，可以解決年輕人就業問題，對宜蘭地方產業及就業環境帶動發展。

立委陳俊宇表示，宜蘭人要高鐵，中央政府立場明確，從可行性評估到綜合規畫階段，時間點都已是過去，如果再有重啟高鐵、直鐵辯論是浪費時間，宜蘭高鐵興建可能會沒完沒了，不了了之。宜蘭高鐵勢在必行，以宜蘭縣一年觀光客三五O萬人次，加上到花東遊客一年超過二千萬人次，不只是宜蘭人要高鐵，全台灣人都要使用， 宜蘭人更應不分政黨派別及色彩，應一致關心。ˉ

議長張勝德表示， 宜蘭高鐵重大工程百分之百支持，中央與地方溝通說明清楚，對整個政策推動有幫助，目前進度已到一定位階，不同意見也給予尊重，縣民一定支持。但也一再強調，所有建設在推動過程中，必須與宜蘭在地縣民做好充分說明與溝通，這不僅有助於政策順利推動，也能讓中央與地方達到事半功倍的效果。

張勝德指出，近來包括前政務官、專家學者，對高鐵延伸宜蘭的效益、經費及交通整體規畫提出不同看法，顯示這是一項高度專業且影響深遠的公共建設議題，社會有討論、專業有不同意見，都是民主社會正常現象。他認為，政府面對不同聲音，應該秉持開放態度，讓資訊透明，讓民眾清楚了解政策的利弊與配套。張勝德也提到，在地基層民眾的聲音同樣重要，壯圍鄉親等表達對高鐵建設的支持立場，顯示地方對交通改善與區域發展的期待。他強調，中央在規畫國家級建設時，地方不是被動接受者，而是應該成為溝通與討論的夥伴。他進一步表示，交通建設攸關宜蘭長遠發展，不論是高鐵、鐵路或其他重大建設，最重要的是「是否真正符合宜蘭需求、是否有完整配套、是否能兼顧生活品質與區域平衡」。未來若有媒體或社會關心相關議題，都會本於議長與地方政治工作者的角色，理性溝通、務實面對，協助中央與地方找到對宜蘭最有利的方向。

代理縣長林茂盛表示，縣府要向中央說清楚，請行政院盡速核定宜蘭高鐵興建，國五塞車對宜蘭發展受到限制，高鐵是解決塞車重要因素，宜蘭人及所有縣民都有所期待。縣府擬訂「高鐵車站特定區」都市計畫，預計今年六月送交通部，對於特定區都計範圍及機場一併處理，請中央政府儘速核定，力拚一二五年通車。

宜蘭縣長參選人林國漳發布新聞指出，再次強調，只要是對宜蘭縣民好的政策，我們都應該理性支持、務實規劃。高鐵延伸宜蘭經過審慎評估與多方討論，值得全力支持。這不只是宜蘭鄉親長久以來的期待，更是縣政團隊必須提前面對的責任。未來，宜蘭將成為東西部交通的重要轉運節點，也是串連全台、實現一日生活圈的關鍵工程，高鐵專責中長程城際運輸，台鐵則強化區域與通勤服務！作為未來的縣政執政團隊，我們關心的不只是建設本身，更要把交通接駁、周邊發展與整體縣政配套一次準備到位，讓高鐵真正成為帶動宜蘭發展、讓縣民受益的關鍵力量。為宜蘭想得更遠，準備得更周全。