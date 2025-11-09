壯圍永鎮濱海公園「男子疑落海」！陸海空三路搜救中

目前持續搜尋！昨（8日）晚間在宜蘭縣壯圍鄉的「永鎮濱海公園」，發生有人落海的事件，海巡、消防局、警方通通動員人力投入救援，連空中偵察機也出動了，截至今天上午相關搜救仍在進行。

搜救現場。（圖／民眾提供）

據了解，海巡署第一巡防區指揮部，當下迅速統合北部分署第1岸巡隊、第12岸巡中隊第二機動巡邏站、大福村安檢所等單位趕往，礁溪分局忠孝派出所跟壯圍消防分隊也派員支援，現場還出動無人機、固定式熱影像系統跟手持式熱顯像儀監控海面，空中偵察機也持續在海面搜尋。

搜救現場。（圖／民眾提供）

截至今天上午暫時仍未發現落海民眾蹤跡，不過搜救動作仍在持續，而男子為何會落海，據報案人吳姓男子表示，當時他跟朋友坐在沙灘上喝酒聊天，突然聽到有名男子在呼救，所以趕快報案，至於男子落海的原因仍有待被救起後釐清。

搜救現場。（圖／民眾提供）

搜救現場。（圖／民眾提供）

9日清晨搜救現場。（圖／民眾提供）

9日清晨搜救現場。（圖／民眾提供）

