壯圍濱海公園疑似落海意外 海巡把握黃金72小時持續搜救

海巡人員在永鎮海邊展開海陸搜救落水人員。（記者張正量攝）

記者張正量／宜蘭報導

宜蘭壯圍永鎮濱海公園八日晚間傳出疑似落海事件，一名吳姓男子與友人夜間在沙灘飲酒聊天時，突然聽見有人從海面呼喊「救命」，吳男懷疑有人落海一度下海想搶救落水者，但徒勞無功，隨即報案求助。

海巡署第一巡防區指揮部接獲通報後，立即啟動緊急應變機制，動員北部分署第一岸巡隊、第一二岸巡中隊第二機動巡邏站及大福村安檢所，並聯合壯圍消防分隊與礁溪分局忠孝派出所展開搜救。現場除出動巡邏車、救援人員外，也動用無人機、熱顯像儀及固定式熱影像系統等高科技設備，從空中與地面同步監控搜尋。九日一早搜救單位派出空偵機低空盤旋，沿岸與近海區域分區搜尋，行動持續至進行，但至九日下午仍未發現失蹤者蹤跡。

由於又有颱風將至，救難人員憂心海流湍急、夜間能見度低，若真有人落海恐凶多吉少，持續把握黃金時間七十二小陸海空救人。海巡單位呼籲民眾夜間勿靠近海邊飲酒或戲水，避免落海不幸事件再度發生。