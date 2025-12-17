（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】宜蘭縣壯圍鄉代會主席詹旺彬今（17）日早上驚傳過世，詹旺彬曾經擔任第20、21及22屆壯圍鄉代會主席，近來傳出身體微恙，頻繁進出醫院治療，過世消息傳出後，代表會同仁深感不捨，副主席吳旺水及代表陸續前往詹家探視。

壯圍鄉代會主席詹旺彬驚傳過世 是否為下屆壯圍鄉長選情投下變數待觀察 - https://www.watchmedia01.com

55年次的詹旺彬，無黨籍，深耕地方多年，原本有意角逐下一屆的壯圍鄉長，但近來傳出身體微恙，其妻張秋香勤跑基層，被視為可能代夫出征參選下屆鄉長，如今，詹旺彬驟然過世，是否對壯圍鄉長選情投下變數，尚待觀察。

詹旺彬除了擔任壯圍鄉代會主席，同時也是宜蘭縣第一義消大隊大隊長，對於地方公共事務相當用心。