壯壯以「2身分」現身首爾聖水洞活動 驚喜曝「受邀心情」

壯壯受邀參加墨鏡品牌活動。壯壯提供

南韓首爾的聖水洞在 11 月 28 日舉辦墨鏡品牌的旗艦店開幕活動。現場採邀請制度，集結了南韓與海外多位藝人、創作者與時尚界人士，活動氣氛熱鬧亮眼。本次活動中，最受關注的莫過於唯一受邀參與的台灣嘉賓——壯壯。以啦啦隊長與創作者身分活躍的她，在現場吸引不少目光，也親身感受了首爾近期最受矚目的潮流氛圍。

壯壯分享心情，與創作者交流收穫不少。壯壯提供

壯壯談到這次受邀時笑說，收到邀請時既驚喜又期待：「能被邀請參加這麼盛大的活動，我真的覺得很榮幸。既然難得有這麼好的機會，我也決定要盛裝出席，不能丟臉呀。」她也分享，在現場和不同國家的創作者交流，讓她收穫不少：「每次參與國外的活動，都會遇到新的想法和能量，真的很開心能有這樣的體驗。」

壯壯曝受邀心情。壯壯提供

活動現場也提到品牌接下來在台灣的市場計畫，包括電商平台上線與預計於 2025 年 1 月於高雄推出快閃櫃位，讓台灣消費者能更容易接觸到相關產品與風格。近年聖水洞逐漸成為南韓年輕族群的時尚聚集點，此次活動吸引不少海外關注，而壯壯的亮相也再次展現她在跨國場合中的高人氣與討喜魅力。

壯壯人氣夯，受邀出席時尚活動。壯壯提供



