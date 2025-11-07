壯壯情斷圈外人！自招「大尺度辣照被兄弟看到」他暴怒：刪掉

娛樂中心／綜合報導

壯壯透露前任不能接受刻意裸露的照片。（圖／翻攝自YouTube）

啦啦隊女神壯壯（沈立心）外型亮麗，尤其是緊實健美的翹臀，被網友譽為是「人間水蜜桃」。平時除了在社群中分享日常之外，壯壯來也在節目上分享感情一事，提到前男友有次看見她的火辣寫真照，就開始對她的PO照尺度有所管控。

壯壯在節目中透露有陣子低調跟圈外人交往，但由於對方是商務人士，也鮮少使用社群軟體，因此男方並不清楚壯壯曾經拍過寫真集，然而壯壯透露曾試探過前任對於女生穿搭尺度界線，表示男方雖然能夠接受穿比基尼的辣照，但如果是刻意裸露、露身材等則會比較介意。

壯壯前任要求要過審照片。（圖／翻攝自YouTube）

不過，壯壯起初抱著兩人沒社群好友，不會被發現的僥倖心態，直到後續前任的朋友圈們開始加壯壯好友，果不其然「紙包不住火」，前任的好兄弟不只狂讚壯壯的寫真美照，還把照片拿給對方看，壯壯也形容前任看完之後「當天晚上就炸掉了」，開始將壯壯社群中裸露照全都隱藏，甚至連發文照片都要經過他的審核，讓壯壯最不能接受的是自己坦白後，但男方卻還是因為別人而反悔。

壯壯照片尺度常常十分火辣。（圖／翻攝自壯壯IG）

