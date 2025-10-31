壯壯應援多年被嗆下台…發文吐心聲惹粉心疼！

娛樂中心／翁莉婷報導



啦啦隊女神壯壯（沈立心）擁有精緻小巧臉蛋，結實的健美身材被外界譽為「人間水蜜桃」。同時擔任樂天女孩及Formosa Sexy應援團團長的她，曾是南韓職業足球啦啦隊外援成員，日前還登上倫敦時裝週擠入國際時尚圈。近日她罕見在IG寫下長文抒發心情，讓粉絲感到相當心疼。





女神壯壯苦熬12年「遭嗆辭職下台」！突PO長文吐心境：「害怕跟球迷互動」

壯壯大方坦言在12年的應援裡，承受過外界無數惡意聲浪。（圖／翻攝自IG@ula_shen_）





樂天桃猿啦啦隊團長壯壯（沈立心）應援多年，29日在IG寫下長文表示「從啦啦隊員、到隊長、再到團長，一路走來，只是想堅持做我相信的事」，並喊話「不是為了讓所有人都喜歡我，而是希望讓更多人認識棒球、喜歡啦啦隊女孩，願意走進球場和我們一起加油」。此外她還在文中無奈透露，「這些年惡意從未少過，有人叫我辭職下台別再蹭了，但只有我自己知道在這12年的應援裡，我等過無數次亞軍也承受過無數惡言與懷疑」。面對外界不斷的批評，壯壯也坦言曾經會恐懼和閃躲與球迷們間的所有互動。

壯壯表示「日後會用更好的表現回應一切」。（圖／翻攝自IG@ula_shen_）





貼文曝光後，引來許多粉絲心疼回應「壯壯很棒，有妳真好」、「從象漾女孩支持妳到現在真的很棒！」、「相信自己，終於夢想成真」、「壯壯好棒！看到樂天冠軍真的好感動」、「這世界本來就不可能所有人都喜歡妳，惡意的批評帶過就好」、「辛苦了！魔咒這東西時候到了就會破除」、「要繼續閃閃發光」。









