壯壯突PO辣照！深V雪白禮服「極致視角」曝

娛樂中心／翁莉婷報導



「雙棲啦啦隊女神」壯壯（沈立心）擁有精緻五官、性感腰臀比，曾以透明戰袍登上倫敦時裝週並驚艷全場一戰成名，更被外界受封為「人間水蜜桃」。時常在IG分享現況的她，昨（20）日突上傳一系列「正面挖空解放」照，養眼畫面讓不少粉絲看了直呼「根本可以出一本寫真書」。





壯壯平時工作忙碌也不忘更新社群和粉絲分享日常。（圖／翻攝自IG@ula_shen_）





啦啦隊女神壯壯（沈立心）事業蒸蒸日上，不僅擔任樂天女孩及Formosa Sexy應援團團長，去年還曾加盟南韓職業足球隊外援成員。儘管工作再忙碌，她也不忘在社群和粉絲分享日常點滴，昨（20）日壯壯上傳多張工作照，她身穿一套白色繞脖深V洋裝，再搭配2串造型別緻的手環，讓整體造型看上去不僅僅是火辣又帶點氣質，在陽光下自然擺拍的模樣相當愜意。

壯壯分享一系列深V辣照。（圖／翻攝自IG@ula_shen_）





隨著貼文曝光，許多網友留言大讚「又美又辣的壯壯」、「怎麼辦？好喜歡」、「這件戰袍太性感啦！」、「性感女帝啊」、「這趟歐洲之旅根本可以出一本寫真書」、「最迷人的香氣配上最耀眼的光芒女神 」、「差一點被妳辣死」、「壯壯好美，看到照片感覺聞得到香水味」。





