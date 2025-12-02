壯壯自曝「每週被觀眾羞辱一次」 靠崩潰現場練鋼鐵心臟

【緯來新聞網】2025台北喜劇節正式邁入第三屆，今年以「療笑（The Laughing Comfort）」為主題，陳彥壯（壯壯）以全新專場「壯壯毒舌脫口秀7－不好意思，請問你什麼意思？」再度回歸。談到生涯最荒謬的表演現場，壯壯爆料：「被質疑不好笑不是『曾經』，是『每個禮拜』的日常！」他回憶早年在卡米地1.0地下室表演，觀眾只有三位，其中兩位是老闆跟店員，唯一真正的觀眾還是非常景仰他的學弟。壯壯苦笑說：「結束後他拍著我肩膀說『學長加油』...臉上濕的是汗？淚？還是學弟的口水？我都分不清楚了。」被問到「收到最羞辱的話」是什麼？壯壯秒答：「有一次我講完準備謝幕，一位觀眾突然興奮問：『要開始講笑話了嗎？』」他笑稱那刻彷彿被天雷劈中，但仍霸氣表示：「我會扛著所有羞辱，變成養分，成為真正的喜劇之王！」

廣告 廣告

陳彥壯（壯壯）以全新專場「壯壯毒舌脫口秀7－不好意思，請問你什麼意思？」回歸。（圖／提供）

延續去年《FAQ》一路加演24場完售的紀錄，今年的壯壯把毒舌火力全面升級！從「奇怪的人」到「奇怪的解釋」，他把日常生活裡那些讓人瞬間黑人問號的荒謬時刻蒐集成一整套「社會WTF圖鑑」，台上直接幫觀眾把心裡那句：「蛤？你現在是在公三小？」講出來。整場演出像是被壯壯拖著參加一場沒救生衣、但很好笑的沉船之旅，荒謬被拆開、再用笑聲縫合，被網友戲稱是：「全台最溫柔、卻最不講理的騷擾體驗。」





今年台北喜劇節旨在打造一個「人人都能被療癒、也能療癒別人」的舞台。不論你被生活壓垮、被老闆荼毒、被愛情整得體無完膚，這裡都能用笑聲重新加油打氣。壯壯也大力推薦觀眾走進喜劇現場：「台北喜劇節就像一座大型笑聲能量場，你來，是為了大笑；我來，是為了被羞辱，讓我們互相成就彼此。」



台北喜劇節規模比去年再升級集結台北八大場館、64檔節目、超過101場演出，打造華語圈最盛大的現場喜劇嘉年華！台北喜劇節以「自由、放肆、開放、包容」為核心精神，不論是站立喜劇、即興、漫才、音樂喜劇到非語言表演，全都一次看個夠。今年更邀請來自日本、英國、澳洲、美國、香港與馬來西亞的國際喜劇團隊加入，語言從中文、英文、台語、廣東話到全非語言演出通通都有，讓笑聲徹底變成城市共通語言，12月4日到12月14日即將在台北上演。

更多緯來新聞網報導

方志友小一兒竟有斷掌 「習武的料」勤練巴西柔術

百想典禮｜南宮珉等25年首拿獎！擊敗《淚之女王》金秀賢奪視帝