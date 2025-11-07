壯壯驚傳「大尺度照」遭男友兄弟看光！還虧：你女友很辣耶

娛樂中心／周希雯報導

啦啦隊女神壯壯近年人氣極好，不僅在台灣棒、籃雙棲，去年以首位台灣人之姿加盟南韓職業足球隊啦啦隊，近期又出席倫敦時裝展、成為首位受邀的台啦成員，事業蒸蒸日上，感情生活自然備受關注。沒想到鮮少爆出緋聞的她，近日坦言曾與1名商務人士交往，但最後因男方兄弟看到她的辣照後調侃「你女朋友很辣耶」，導致後續爆發一連串事件並分手，令壯壯相當無奈。

壯壯在節目分享過往戀愛經歷，有任男友因工作繁忙、幾乎不用社群軟體，因此2人認識初期沒加好友，只是頻繁見面約會，男方也表明喜歡她的活潑個性、穿搭風格。不過壯壯擔心的是，雙方朋友圈完全不同，男友沒看過她社群上的辣照，更不知道她拍過寫真，有次就試探性問「如果女生有時穿得比較火辣一點，你會介意嗎？女生穿比基尼、奔跑在沙灘上的照片可以嗎？」起初對方笑說沒問題，不過聽到壯壯舉例「凹曲線開心喝牛奶」，男友就表示不太能接受，「刻意裸露的照片，覺得不太好。」

壯壯擁有令人羨慕的火辣身材。（圖／翻攝「ula_shen_」IG）

壯壯坦言，當時心想「完了…這個他就不能接受要怎麼辦？」正當她慶幸雙方沒加IG，沒想到紙包不住火，某天男友好兄弟挖到壯壯IG還追蹤，警覺不妙的她又向男友暗示，「你知道我們啦啦隊夏天很熱，工作也會穿比較少」，男方認為啦啦隊形象陽光、所以沒問題，壯壯聽後放下心頭大石。結果隔天男友兄弟就拿著壯壯「凹曲線喝牛奶」寫真照，羨慕說「哇塞，你女朋友很辣耶，這個女朋友可以！」令男友瞬間氣炸。

壯壯突認了分手商務男！大尺度照遭挖出「男友兄弟全看光」還虧：很辣耶

壯壯曾經歷PO照片前男友要「過審」。（圖／翻攝「ula_shen_」IG）

壯壯透露，男友當晚氣得找她對質，要求她打開IG一張張檢視，把所有「裸露照片」都隱藏，之後她每則發出的照片都需給男友審核，即使是很健康的應援照，「他會傳訊息、打電話來說：刪掉，那張不好看！」令壯壯相當無奈，「我比較不開心的是，我坦白之後，他因為別人而反悔，這是我不能接受的。」





