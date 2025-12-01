壯壯「合身背心」亮相派對 網嗨喊：太無敵了！

娛樂中心／李筱舲報導



南韓首爾潮流聚集地「聖水洞」，於上月28日舉辦了知名品牌旗艦店的開幕派對，現場雲集南韓與海外多位藝人、創作者及時尚圈人士。而本次活動唯一的台灣代表，為啦啦隊團長同時也是內容創作者的「壯壯」受邀參與。當日她身著合身背心亮相，吸引不少人的目光，也在現場體驗首爾時尚派對的氛圍。





壯壯近日受知名品牌邀請，赴南韓參加旗艦店的開幕派對。（圖／翻攝自臉書粉專《壯壯 / Ula Shen》）

啦啦隊成員壯壯於上月28日受邀參加知名品牌旗艦店的開幕派對，根據TVBS報導，她坦言收到邀請時既驚喜又期待：「能被邀請參加這麼盛大的活動，我真的覺得很榮幸。既然難得有這麼好的機會，我也決定要盛裝出席，不能丟臉呀。」她也分享現場與各國創作者交流的心得：「每次參與國外的活動，都會遇到新的想法和能量，真的很開心能有這樣的體驗。」。

壯壯也在臉書上曬出多張當日的活動照片，獲得粉絲們的稱讚，更有粉絲表示壯壯可以秒殺所有韓星。（圖／翻攝自臉書粉專《壯壯 / Ula Shen》）

活動結束後，壯壯也在自己的臉書上分享此次出席活動的美照，並再次感謝品牌的邀請。粉絲們看到活動的照片後，也到貼文下留言表示：「辣美迷人」、「時尚的壯壯」、「壯壯很漂亮，也是適合裝飾門面的藝術品」、「真是太完美，秒殺所有韓星」、「女神女神」、「太無敵了，越穿越辣，迷死人」、「壯壯出馬哪會輸」。

而壯壯也是此次知名品牌旗艦店開幕派對唯一受邀的台灣嘉賓。（圖／翻攝自臉書粉專《壯壯 / Ula Shen》）

