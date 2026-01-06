壯大資本市場 證交所積極推動「Power UpTW提升企業價值計畫」

臺灣證券交易所推動「Power UpTW提升企業價值計畫」，截至去年12月底，計有487家上市公司響應並公告相關計畫，占上市公司總家數45.81%。回顧114年度推動歷程，響應家數自5月份的4家成長至年底的487家，顯示透過提升企業價值以強化公司治理已成為我國資本市場重要事項，證交所鼓勵各上市公司積極參與此項計畫併持續提升揭露品質。

證交所指出，114年提升企業價值計畫展現出「公司治理領先群帶動示範」的特點。在第11屆公司治理評鑑前20%的195家公司中，已有接近8成(154家)公司公告提升企業價值計畫，積極透過透明的策略揭露與股東建立互信，創造實質競爭優勢。

從產業分布來看，公告家數前三大產業分別為電子零組件業（44家）、半導體業（43家）及電腦及週邊設備業（32家），前述產業不論在市值或家數上均展現強大的影響力。若就產業內之揭露家數比率分析，部分產業展現極高的凝聚力，如金融保險業達 91%、造紙工業揭露比例達 71%，電子通路業、建材營造、航運業、觀光餐旅、居家生活、資訊服務業、電機機械、生技醫療業、電腦及週邊設備業、綠能環保及油電燃氣業，均有50%以上之上市公司揭露，顯示各產業標竿企業的積極響應，對引導同業自主檢視資金成本與營運效率具有顯著的帶動效應。

初步觀察上市公司已公告之提升企業價值計畫，以台泥、遠東新、台達電、聯電、彰銀、安泰銀、玉山金、元大金、永豐金、中信金、王道銀行及遠傳等公司(依公司代號排序)所揭露之計畫架構較為完善。前述企業以可衡量指標、資訊透明度與清晰架構，為揭露提升企業價值計畫建立優良示範。前述揭露內容較佳企業以金融業占多數，顯示金融業公司治理成熟度及對股東權益的重視。

為進一步協助上市公司精進計畫內容，證交所已於12月份五場「ESG 評鑑宣導會」說明提升企業價值計畫相關規範，並分享優良實踐案例。另114年12月31日於公司治理中心網站公告「提升企業價值計畫揭露指引」(https://cgc.twse.com.tw/lawTWSE/listCh )。本次修訂重點聚焦於計畫內容的具體化與邏輯一致性，引導企業參考以下架構優化計畫內容：

現況分析：就公司過去總股東報酬率（TSR）、加權平均資金成本（WACC）、獲利能力指標（如ROIC、ROE等） 或市場評價指標（如 PBR、PER等）等提出具體數據及跨年度趨勢分析，並與同業及市場平均比較。若公司同時經營多元事業，建議分事業別檢視，以反映不同風險及報酬特性。

政策與計畫設定：鼓勵企業針對績效不佳項目及重點發展事項提出具體的政策、短中長期目標、規劃期限，以及針對降低資金成本、提升獲利能力、市場評價與公司治理的具體強化措施。

溝通與追蹤：鼓勵企業就提升企業價值資訊與投資人積極溝通，並採用簡報、圖表或其他視覺化方式，提升投資人之理解與可讀性。另建議企業每年至少進行一次檢視進度，滾動修正政策與措施，並更新揭露之資訊。

為進一步鼓勵企業響應並將計畫內容深化，115年啟動之「第一屆ESG評鑑」就提升企業價值計畫設計了雙重得分機制。除一般指標 G-7 要求公司制定提升企業價值具體措施、提報董事會並揭露於專區外，亦針對揭露架構完善之企業增設了「較佳實踐公司」額外加分題。證交所鼓勵上市公司善用前述評鑑誘因，並參考新版「提升企業價值計畫揭露指引」及較佳案例等，以提升計畫品質，將計畫由形式揭露轉化為實質策略溝通。

展望115年，證交所將持續扮演推手角色，除了優化公開資訊觀測站「提升企業價值計畫專區」，也將提供更多資源強化企業與投資人溝通發展策略及目標之管道，進一步引導資金配置於重視提升企業價值公司，協助上市公司「被看見、被理解、被投資」，以提升台灣資本市場國際競爭力與永續發展韌性。