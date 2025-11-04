壯大資產管理高峰論壇 開幕

賴清德總統昨（四）日上午出席「壯大資產管理，迎向黃金年代」高峰論壇開幕式，肯定臺灣金融市場持續增長，股市突破新高，顯示臺灣企業競爭力的提升。並表示，政府持續推動「三大面向」的經濟發展策略，朝向智慧化、數位化發展，未來也將持續協助產業升級轉型，讓產業持續茁壯。

總統提到，讓臺灣比過去更好，是政府的使命；讓臺灣未來比現在更好，這是大家共同的責任。目前，銀行、保險與證券三業總資產，已經突破一三○兆元，十年間成長近7成。這些數據代表台灣企業的競爭力，面對各種挑戰，企業不斷突破困難、走向國際，從「西進、南向、北合」，現在要往東，進軍北美及歐洲市場，展現「立足臺灣、佈局全球、行銷全世界」的成果。

除了產業界的努力，民眾對產業與國家政策的信心與支持，同樣是成功的關鍵。感謝在場產官學研及金融界朋友的創新活力，讓臺灣的進步動能持續不斷。

總統談到，美國有美國的「GoldenAge」，臺灣也應該有自己的黃金年代。臺灣資產豐沛，不應讓保險或銀行資金購買外國債券而承受匯兌損失、衝擊金融體系。因此，成立「亞洲資產管理中心」第一個目的就是把錢留在臺灣、自己管理，同時吸引國際資金來臺。第二，培養本土金融人才，孩子不必遠赴新加坡或其他國家打拚。第三，透過資金與國際交流產生加乘效應，促進臺灣更加繁榮發展。

總統表示，為了「布局全球」，臺灣有計畫地與菲律賓、越南、印度等國洽簽投資保障協定及避免雙重課稅，讓臺灣企業到外國投資時，也能受到該國的法律保障。期盼不論太陽何時何地升起，都可以照得到臺灣的企業。

最後，總統強調，未來也將持續協助產業升級轉型，在符合國家需要的方向上，讓產業持續茁壯，期待未來不只有130兆元，還能持續增加。政府也會將工作做好，期盼與大家共同努力，讓臺灣未來持續進步、比現在更好，這是政府的責任。