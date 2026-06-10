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即時中心／林韋慈報導

高雄市苓雅區男子吳龍滿懷疑樓上羅姓夫妻製造噪音，竟在2023年9月間趁兩人幼子準備上學時持刀上樓，當兩學齡兒童面前殺害羅姓夫妻。一、二審均判處吳龍滿死刑、褫奪公權終身。最高法院今（10）日撤銷原判決，發回高雄高等法院更審。

一、二審認定吳男預謀犯案判處死刑

事件發生於民國2023年9月間，吳男因長期不滿聽到噪音，懷疑是樓上羅姓夫妻製造，心生不滿，15日早晨7時，由13樓從樓梯間步行至14樓，持刀闖入羅家行凶，手段凶殘，根據判決書，刺擊過程均有扭轉刀械之情形，導致兩人當場傷重不治。犯案後，吳男將凶刀與沾血衣物棄置在萬大大橋高雄端橋下，騎機車逃逸，隨後在屏東被警方逮捕歸案。

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高雄地檢署偵查後，認為吳男手段殘忍且毫無悔意，依殺人罪嫌將他提起公訴，並建請法院判處死刑。高雄地方法院一審認定吳男為預謀犯案、出於直接殺人故意，手段極為殘忍，且無證據證明他罹患精神疾病，因此判處兩個殺人罪均死刑，應執行死刑、褫奪公權終身。二審高雄高分院維持原判，駁回上訴。

最高法院發回更審 認精神鑑定部分有疑義

最高法院今（10）日則撤銷原判決，認為存在瑕疵：一審未明確認定吳男殺人動機，二審雖認定預謀殺人，但與卷證資料不符；此外，精神鑑定部分亦有疑義，應符合大法官113年度憲判字第8號解釋的要求。因此撤銷一、二審判決，發回高雄高分院重新審理。













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原文出處：快新聞／壯年夫妻遭鄰居刺死！疑「噪音糾紛」惹殺機 最高法院撤銷死刑判決

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