壯年男稱找不到工作 專偷通訊行手機變賣維生

男子利用店員不在櫃台時，伸手拉開展示台。（圖／東森新聞）





桃園一名劉姓男子拿著沒有價值的二手機到通訊行變賣，其實是利用機會觀察店內環境，等到店員離開櫃台到後方，他立即溜進店內偷手機，他以這種手法得手多次，店家報警逮到人，發現36歲的他身強力壯，他說找不到工作才專門偷手機轉賣賺錢，被依竊盜罪嫌送辦。

中壢福州一街的這間通訊行內，看到一名男子利用店員不在櫃台時，伸手拉開展示台，偷了價值12000元的iphone二手機後，換了手機藏入口袋，迅速的離開店面，店員才短暫離開櫃台就遭竊，立即報警，而警方連著二天都接到手機失竊的報案，調了監視發現就是這名男子，在中美路一段巡邏時看到他，36歲劉姓男子立即直接逮人，劉姓男子被帶到通訊行查證時，他還一直硬拗二手的iphone是他的手機。

劉姓男子vs.員警：「這支換那這支呢，是不是偷的，（不是不是），那怎麼來的，（之前的），之前的跟別人序號一樣，怎麼跟人家序號一樣，啊說明一下，（啊，前的號序號），序號不可能重複，（之前的序號，對），是這樣嗎，（嗯。）」

明明是店家的手機硬拗是自己的，而劉姓男子都是先到通訊行拿沒有殘值的手機估價，等店員不注意再行竊。

當事通訊行員工：「他就會在我們店外面觀察，有沒有人有沒有人，沒有人他就走進來，其實他上禮拜就來偷過了，沒有發現到而已對，對我們是昨天才又發現，他上禮拜來偷過一支了。」

而劉姓男子偷的不止通訊行，另一名被害人把3000元的小米手機放在機車前置物架，一沒注意也被偷走，劉姓男子後來才說因為找不到工作，才偷手機想變賣換錢，劉姓男子年輕力壯不走正途賺錢，也真的令警方搖頭。

