壯年男顱底巨大腫瘤 頭痛、性格突變！經鼻微創免開顱

台北醫學大學附設醫院今(23日)分享腦下垂體腫瘤免開顱經鼻腔微創手術成果，不僅協助劉先生保住視力與神經功能，術後情緒與生活也逐漸回穩。(記者邱芷柔攝)

〔記者邱芷柔／台北報導〕頭痛、頭暈如果還伴隨情緒變化，可能不只是壓力大！47歲劉姓男子長期頭痛、頭暈，還出現複視，痛到「一天吞掉一整排止痛藥」都沒用，情緒也越來越不穩定，甚至讓婚姻一度瀕臨破裂，直到就醫檢查，才發現顱底深處竟長了一顆大型腦下垂體腫瘤，醫療團隊採經鼻內視鏡微創手術成功切除腫瘤，不只保住視力與神經功能，術後情緒與生活也逐漸回穩。

台北醫學大學附設醫院今(23日)分享腦下垂體腫瘤免開顱經鼻腔微創手術成果。收治劉先生的神經外科醫師陳淑美指出，劉先生的腫瘤直徑超過2.5公分，向顱內上方生長並壓迫視神經與周邊腦部結構，是造成頭痛、頭暈、複視與情緒變化的主因。由於腫瘤位置深、鄰近重要神經與血管，神經外科與耳鼻喉科團隊評估後，決定採經鼻內視鏡顱底微創手術，避免傳統開顱帶來的風險。

北醫附醫耳鼻喉科主任林哲玄說，耳鼻喉科團隊在術前透過鼻內視鏡評估鼻腔與蝶竇結構，規劃最安全的手術路徑；術中協助神經外科醫師自鼻腔進入顱底，提供清晰手術視野，並以鼻中隔皮瓣重建顱底缺損，降低腦脊髓液滲漏風險。術後再透過內視鏡追蹤照護，減少不適與併發症，展現跨科團隊合作的重要性。

「那段時間真的很痛，一天可以吃掉一整排止痛藥，卻還是止不了痛。」劉先生回憶，去從事司機工作，作息日夜顛倒、睡眠零碎，長年頭痛，初期以為只是感冒，後來頭痛愈來愈劇烈，擤鼻涕時甚至滿是鮮血，直到到耳鼻喉科就診、接受電腦斷層檢查，才驚覺腫瘤已在體內形成。他形容，當時「整張臉都在痛」，頭痛到無法思考，情緒幾乎失控，甚至一度誤以為自己罹患憂鬱症或躁鬱症，轉往身心科求助，「我老婆差點要跟我離婚。」直到手術完成後，人生才出現轉折，情緒逐漸穩定，整個人變得平靜，生活也慢慢回到正軌，也感謝老婆一路不離不棄。

陳淑美指出，劉先生術後恢復良好，經神經外科、內分泌科、眼科等團隊共同追蹤，一年後核磁共振檢查顯示腫瘤完全消失，無復發跡象，已順利重返職場。她也說明，腦下垂體腫瘤造成性格改變，可能與荷爾蒙失衡及腦部壓迫有關，當腫瘤影響內分泌或壓迫情緒調控中樞，加上長期疼痛與腦壓升高，都可能導致易怒、焦躁與情緒不穩。

陳淑美說，多數腦下垂體腫瘤為良性，但因位置鄰近視神經，容易出現頭痛、視力缺損，甚至影響荷爾蒙分泌，如月經異常、不孕或生長異常等。她提醒，若頭痛、視力變化或情緒異常持續加重，應及早就醫，爭取治療時機。

北醫附醫神經外科醫師陳淑美說，由於劉先生腫瘤位置深、鄰近重要神經與血管，神經外科與耳鼻喉科團隊評估後，決定採經鼻內視鏡顱底微創手術，避免傳統開顱帶來的風險。(記者邱芷柔攝)

