壯男吃完薑母鴨不到兩天就往生 ICU護理師示警：出現5症狀請即刻就醫

ICU護理師林婷自曝，曾一天收到6例腦中風，呼籲大家一旦出現相關症狀，務必及時就醫。示意圖，取自Unsplash



入冬天氣冷颼颼，不少人會吃薑母鴨、麻油雞等料理暖暖身子，在ICU病房值班的護理師林婷卻提到，先前曾有一位40多歲的男子，吃完薑母鴨回家後覺得頭痛、視力模糊，結果洗澡時昏倒，送醫才發現腦出血壓迫腦幹，不到兩天就過世。

林婷在臉書粉專「林婷一下吧 icu護理師」發文示警，全台榜上有名的致殘、致死疾病就是腦中風，其中包括腦血管梗塞、腦血管破裂出血，且腦中風越來越年輕化，有些人因重視而及時就醫，幸運避免嚴重病況發生，不過也有人不注意，最後危及生命。

林婷表示，自己曾經一天連續從急診室收到6名腦中風的患者，其中一位是70多歲的長輩，傍晚吃飯時突然覺得嘴巴的食物都塞在右邊腮幫子、吞不下去，用手把食物挖出來後，右臉呈現麻痺、流口水，兒子目睹後緊急叫119送急診，不到一個小時及時做電腦斷層，經治療後癒後良好。

林婷接著表示，另一人就沒有那麼幸運，該名40多歲男業務晚上吃完薑母鴨後，返家路上驚覺後頸痛，僅用手敲敲捏捏，並未特別理會。返家後覺得視力模糊，向太太借眼藥水點完後又全身無力，原以為洗澡會改善，結果洗到一半「砰」的一聲直接倒臥在浴室，接著就開始抽筋、眼歪嘴斜，太太趕緊叫救護車送醫，並進行電腦斷層掃描，發現大片腦出血壓迫腦幹造成瞳孔放大，不到兩天就不幸病逝。

林婷表示，「腦中風」這個疾病若及時去醫院，可以避免一些嚴重的狀況出現，不過有些人忽略相關的症狀，結果導致殘疾、甚至危及到生命，「還是老話一句，有高血壓、糖尿病、心臟病慢性病史，冬天請多加注意。」

林婷也拍攝衛教影片提醒民眾，腦中風的黃金治療時間，為發病後6小時內，一旦出現以下症狀，請即刻就醫：

1. 一側手或腿出現短暫性無力。

2. 臉部感覺異常，半邊的臉部突然出現麻木感，無法正常皺眉或閉眼，出現流口水或嘴角歪斜。

3. 語言障礙，突然講話不清楚，或聽不懂別人說話。

4. 頭暈頭痛，突然劇烈頭痛、頭暈目眩，可能伴隨噁心、嘔吐。

5. 視力障礙，突然眼前發黑、一陣模糊，幾秒鐘又恢復正常。

