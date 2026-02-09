壯男尿一半須要抖一抖 元凶竟是結石卡膀胱

好醫師新聞網記者張本篤／台南報導

圖：左為泌尿科張哲剛醫師右為陳建升主任／部立新營醫院提供

一位39歲壯年男性平時在蘭花園區從事勞力工作，身體一向健康，前陣子他發覺在小便快結束時，下腹部會有一點刺刺的，因為只是偶爾發生且不嚴重，因此未曾就醫檢查。直到近日，他發現排尿到一半，會突然間卡住，造成尿流中斷，但只要身體抖動一下，又可以尿了，這種情況越來越常發生，已經造成平時小便的困擾，於是至衛福部新營醫院泌尿科主任陳建升醫師門診求診。

泌尿科主任陳建升醫師於診間使用超音波掃描膀胱時，赫然發現膀胱有一顆2.5公分大的結石，於是安排病患住院接受內視鏡手術，手術順利將結石擊碎並取出。陳建升醫師擔心病患是不是有排尿功能的障礙，因此在病患回診時，進一步安排尿路動力學檢查，結果顯示一切正常。陳建升醫師推測病患膀胱結石的原因可能還是與飲水量不足有關。病患順利出院後，就再也沒有解尿時的不適感了。

根據過去的研究顯示，國人發生尿路結石的盛行率，大約是每10人就有1人有結石問題，男性的風險是女性2.4倍，平均發生的年齡落在52歲左右，大部分就醫的病患都是以輸尿管結石為主，膀胱結石只占所有因結石疾病就醫的一成不到。膀胱結石的症狀包括小便尿到最後刺痛、血尿、尿流中斷，以及持續性的膿尿等等。結石往往順應膀胱的形狀而呈圓形或橢圓形，越晚才被發現的膀胱結石越大顆。

陳建升醫師說明，醫師除了探詢病史之外，還會安排尿液檢查，以及影像學檢查（如Ｘ光、超音波、靜脈血管注射顯影劑，或是攝影電腦斷層檢查等等）來確定診斷。其中超音波檢查可以提供醫師在診間即時的影像訊息，是協助診斷的一大利器，這位壯年男性的膀胱結石也是靠著超音波的幫忙，迅速被診斷出來，才能進一步安排手術處理。

新營醫院莊毓民院長自從到任後，積極更新院內醫療設備，提升醫療水準，於今年將泌尿科超音波汰舊換新，有了更高級的配備，可以提供給民眾更優質的醫療照護。陳建升醫師也呼籲平時要多喝水，雖然現在是冬天，較少流汗，仍然別忘記要補充水分，每日建議飲水量2000cc，足夠的飲水量可以稀釋尿液中礦物質濃度，減少尿液中結晶的產生；陳建升醫師提醒除了喝水也定期排空膀胱，避免長期憋尿，才能避免尿路結石所帶來的困擾！