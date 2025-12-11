壯男心血管幾乎全堵 震波碎石打通心血管

好醫師新聞網記者曾美晴／彰化報導

圖：心導管室執行IVL手術／部立彰化醫院提供

心血管堵塞是猝死的主因之一，目前醫療科技的發達，不只腎結石可用震波擊碎，現在心血管硬斑也能震碎！49歲事業有成的林先生日前進行低劑量電腦斷層肺癌篩檢（LDCT)，意外發現心血管鈣化嚴重，進一步檢查才驚覺冠狀動脈竟有85%至100%的高度阻塞，引發急性心肌梗塞的風險極高。衛福部彰化醫院心臟科醫師李學林隨即以最新技術「血管內震波碎石術(IVL)」成功擊碎鈣化斑塊，並順利植入三支支架，讓血流重新暢通。

這是彰化醫院新進設備及IVL技術的第一起病例，重拾健康的林先生發願幫助更多有經濟困難的病人能用到IVL新技術，捐贈108萬元給彰化醫院做此指定用途。對此善舉林先生不願曝光，只說神明諭示他要給李學林醫師手術，受惠於醫療新技術，他願意貢獻一己之力。其實林先生自109年起即捐贈每月5萬元給彰化醫院社救基金。

李學林表示，林先生日前接受肺癌篩檢時意外發現心血管鈣化，但無法確認是血管內或血管外鈣化。因患者平時已出現胸悶症狀，進一步做心臟冠狀動脈電腦斷層，確認為3條主要冠狀動脈血管內鈣化狹窄達85%以上，若未及時處理，隨時可能引發急性心肌梗塞。

李學林說，醫療團隊透過心導管手術搭配 IVL技術，利用震波氣球貼近血管壁發出超聲壓力波，擊碎血管壁的堅硬鈣化斑塊，讓原本僵硬的血管恢復擴張性，為支架放置創造理想的環境，再植入3支支架，使支架能完整展開、貼合血管，降低支架血栓及再狹窄的風險。

李學林指出，臨床上約有三成冠狀動脈疾病患者伴隨中重度血管鈣化狹窄，鈣化讓血管變硬、難以擴張，造成治療挑戰。相較於傳統治療如切割球囊或鑽石旋磨術，IVL對血管壁更為溫和，能有效降低血管破裂與剝離風險，安全性更高，但目前該技術尚未納入健保給付。

李學林說，林先生本身具有三高、家族史及吸菸習慣，是典型的心血管疾病高風險族群，雖未發生急性心肌梗塞，但血管阻塞卻已悄悄累積。這次在肺癌篩檢中發現心血管鈣化，可說是「意外的及時預警」。

李學林表示，要看出心血管鈣化情況可以靠心臟冠狀動脈電腦斷層掃描，快速、無侵入性地檢測出心血管的鈣化程度，但必須自費且費用不低，如果能先做LDCT，不僅能篩檢肺癌，還能了解心血管的鈣化情況，如果發現心血管有鈣化，最好要與心臟專科醫師討論後續要做什麼檢查，以符合自身的需求，以免在心肌梗塞發作前錯失治療時機。

政府目前針對「具肺癌家族史」、「具重度吸菸史」兩大肺癌高風險族群，補助每兩年一次的免費LDCT，一般人則需自費篩檢，現今很多人在安排健檢時也會將LDCT納入項目，成了健檢趨勢。