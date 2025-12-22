壯男拿長刀徘徊士林夜市 民眾嚇躲店內報警

29歲的謝姓男子遭逮後，供稱是因為不滿被街友比不雅手勢，才會憤而持刀理論。（圖／東森新聞）





人潮很多的台北士林夜市，今（22）日凌晨有一名男子被發現持刀在路上徘徊，警方追到男子住處逮人，他供稱不滿被街友比中指才會持刀理論，遭到送辦。而在20日，新北三峽一名呂姓嫌犯持刀闖入加油站內，還潑汽油恐嚇店員，新北地院祭出鐵腕將他收押。

深夜中一名穿黑衣的男子，手中拿著一把大刀，一臉怒氣沖沖快步向前走，民眾撞見這一幕，趕緊躲進一旁店家內報警。

事發就在22日凌晨1時台北市士林夜市旁，當時許多店家正準備收攤，簡直嚇壞，不過因為夜市內巷弄又窄又多，怕他亂竄，員警不敢大意，仔細調閱監視器，發現男子持刀後騎車離去，馬上追到男子住處逮人。

員警vs.持刀男子：「（這支哪裡買的），網路上買的，（這種叫什麼刀），開山刀。」

掀開機車坐墊，下方藏的就是開山刀，29歲的謝姓男子遭逮後，供稱是因為不滿被街友比不雅手勢，才會憤而持刀理論。

文林所所長馬奕桓：「全案依違反社會秩序維護法，將謝男帶返所偵辦，並將扣案刀具，依法沒入。」

不過正當台北隨機攻擊案後，全台民眾驚魂之際，司法單位祭出鐵腕，有男子揮刀潑油遭收押。快打警力：「不要這樣子。」

20日新北三峽，32歲呂姓嫌犯帶著2把菜刀，大搖大擺進到加油站恐嚇店員，還闖入辦公室內潑灑汽油。快打警力：「拿出來，刀放下。」

事後呂姓嫌犯被移送新北地檢署，檢方認定他涉嫌，放火燒燬現有人所在之建築未遂罪，以及恐嚇公眾、恐嚇危害安全罪，情節重大，將他聲押，法官裁定羈押。

