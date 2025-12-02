壯男肩膀痛一查竟已癌末！ 醫：腫瘤10公分大了

肩膀疼痛竟可能是肝癌末期警訊！肝膽腸胃科醫師蕭敦仁在節目中分享，一名體格健壯的男子因右肩持續疼痛就醫，檢查後竟發現肝臟長出10公分大腫瘤，確診為肝癌第四期。醫師指出，肝臟缺乏痛覺神經，病變初期往往無明顯症狀，因此被稱為「沉默殺手」，長年位居國人十大癌症之一。

男子平時不菸不酒、身體健壯，右肩頻繁疼痛，即使嘗試過推拿和復健治療，症狀仍未改善，最後確診肝癌。 （示意圖／Pixabay）

蕭敦仁醫師解釋，肝癌初期幾乎沒有症狀，即使腫瘤長到2至3公分大小，也不會有明顯不適。患者通常是因定期健康檢查才發現問題。「回診很重要，每3至6個月一定都要做一次超音波。」蕭醫師強調。當肝臟腫瘤逐漸擴大，會壓迫到橫膈膜並刺激神經，引發背痛或肩胛骨痠痛；若腫瘤壓迫到胃部，則會出現腹脹和消化異常等症狀。

北醫大名譽教授韓柏檉分享了自己的抗癌經歷。他曾被診斷出肝癌末期，腫瘤大小達19公分，經歷25次化療，醫師原本判定他只剩3個月壽命，但如今已成功存活15年。韓教授表示，除了配合西醫合併中醫治療外，他在飲食習慣上也做了重大調整。

醫師指出，肝臟缺乏痛覺神經，病變初期往往無明顯症狀，因此被稱為「沉默殺手」，因此定期健檢相當重要。 （示意圖／Pixabay）

韓教授每天必喝一杯特製的排毒蔬果汁，成分包含綠葉蔬菜、香菜和少量水果，其中特別強調「番茄、甜菜根、紅蘿蔔」這三種蔬果的重要性。「這三種蔬果富含強大的植化素，具有抗癌和抗氧化功效。」韓教授說。此外，他的一日三餐中有兩餐都選擇蔬食，他強調：「植化素可以抗癌、抗發炎，促進身體修復。」

案例中的男子平時不菸不酒、身體健壯，卻因右肩頻繁疼痛，特別是在搬重物時痛感更為明顯。即使嘗試過推拿和復健治療，症狀仍未改善，且伴隨脹氣和腹痛等現象。這些看似不相關的症狀，最終經檢查確診為肝癌晚期，凸顯了定期健康檢查的重要性。

