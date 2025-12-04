壯男認9項罪刑！飢渴難耐竟衝養老院「侵犯臥床老婦」

國際中心／張予柔報導



英國林肯郡近日爆出一起震驚社會的案件，一名35歲男子約書亞·斯普林格（Joshua Springer）竟在法庭上承認「9項強制性交罪」，受害者是高齡且臥病在床、無力反抗的女性。警方形容他的犯行是「是對人類尊嚴的終極踐踏」，案件曝光後震撼整個當地。









斯普林格在法庭上坦承，曾性侵3名高齡、臥病在床的女性居民。（左圖／翻攝自Ｘ、右圖，非當事人／翻攝自Unsplash）

根據外媒《itv News》報導，警方調查始於今年六月，經過深入追查後，陸續掌握關鍵證據，7月便在斯普林格位於斯坦福康斯托爾大廈的住所將他逮捕。斯普林格在法庭上坦承，在林肯郡斯坦福德地區的一家老年護理機構內，他曾性侵機構中3名高齡、臥病在床的女性居民；此外，他也承認另一起發生在北約克郡的性侵案，以及三項製作兒童不雅照片的重罪。

斯普林格的量刑預計在明年（2026）二月進行，警方同時向受害者及其家屬表達最深敬意。（示意圖，非當事人／翻攝自Unsplash）

偵緝總督察在採訪時憤怒表示，斯普林格的行為不只是違法，更是「對社會信任的背叛」，他專挑最無力反抗、最需要被悉心照顧的老人下手。警方目前正進一步確認是否仍有其他受害者未被揭露，總督察呼籲，若有人知情或曾遭受侵害，請務必站出來。斯普林格的量刑預計在明年（2026）二月進行，警方同時向受害者及其家屬表達最深敬意，感謝他們在極度痛苦的情況下依然選擇合作，「她們的非凡勇氣與尊嚴是我們無法用言語形容的，希望，將斯普林格繩之以法，能為他們漫長而痛苦的康復之路，帶來一絲微薄的慰藉」。

原文出處：35年輕壯男承認「9項罪刑」！飢渴難耐竟衝養老院「侵犯3名臥床老婦」

