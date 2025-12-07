中部中心/王俞斐、羅宇翔 台中報導

有民眾拍下台中街頭，一名男子對著女子拳打腳踢，女子好幾度被打趴在地，而糾紛起因，竟然是因為男子發生交通事故後，女子抱怨他開車技術不佳，警方獲報到場，發現男子持有毒品，唾液毒品快篩呈現陽性反應，而且發生事故當下，兩人還在車上調包車位企圖規避罰則。

台中壯碩男街頭爆打女友 警當場查獲「持毒還毒駕」

壯碩男街頭爆打女友 警當場查獲"持毒還毒駕"(圖/民眾提供)





大街上，體型壯碩的男子，對著一名女子，拳打腳踢，女子被打趴在地，好不容易站起身，男子一拳又往他的頭部攻擊，女子重心不穩，差點慘摔，兩人指著對方，不斷叫囂互罵，火爆場面，讓路過民眾看傻眼。

廣告 廣告

台中壯碩男街頭爆打女友 警當場查獲「持毒還毒駕」

警方到場發現邱姓男子包包裡持有毒品愷他命 唾液毒品快篩也呈現陽性反應(圖/警方提供)





警方獲報到場，男子情緒還是很激動，不斷討價還價，而糾紛起因，竟然是因為一起交通事故。監視器拍下，男子駕駛黑色轎車，在路口擦撞白色車輛，事故發生後，他和女友在車上急忙調換座位，不過女友抱怨他開車技術不佳，導致他情緒失控，在街頭爆走。火爆場面，發生在台中大里區，國光路二段和德芳南路口，警方到場處理，發現邱姓男子包包裡，持有毒品愷他命，唾液毒品快篩，呈現陽性反應。

台中壯碩男街頭爆打女友 警當場查獲「持毒還毒駕」

邱姓男子毒駕上路發生事故女友調包座位 最後不堪碎念對女友大打出手被警方移送偵辦(圖/警方提供)





邱姓男子毒駕上路，發生事故女友調包座位，最後不堪碎念，對女友大打出手，被警方移送偵辦，而江姓女子假冒駕駛，涉嫌使公務人員登載不實，同樣違法，掩護男友毒駕，最終真心換絕情。





《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：台中壯碩男街頭爆打女友 警當場查獲「持毒還毒駕」

更多民視新聞報導

違停等朋友遭攔檢! 男子遭查獲「喪屍煙彈」涉毒駕

毒駕被抓"供出好友"2人反目 台中當街爆砍人衝突

酒駕又毒駕! 法國海外屬地"瓜德羅普"車衝撞人群 釀19傷

