壯觀畫面曝！南島文化節「千人圍舞」聚8年能量 周春米再揭1盛事

記者簡榮良／屏東報導

當所有小河匯聚，就找到源頭！首屆「屏東南島文化節」 今(1)日在屏東縣民公園登場，今年以「湧動的靜流 Silent Currents, Rising Tides」為主題，由48個部落青年領袖、縣長周春米、原民會主委曾智勇、立委伍麗華等人大跳「千人圍舞」，場面壯觀。周春米指出，此活動前身為「收穫那麼多」，累積8年的能量一次綻放，更預告12月10日將迎來第一屆世界原住民運動會。

周春米被現場氣氛渲染，也張開雙手擁抱人群，大跳千人圍舞。（圖／記者簡榮良攝影）

周春米被現場氣氛渲染，也張開雙手擁抱人群，大跳千人圍舞。（圖／記者簡榮良攝影）

族人穿著傳統服飾，手牽手、繞成圓，隨著節奏前後擺動，空拍看如脈搏收縮，場面壯觀；周春米被現場氣氛渲染，也張開雙手擁抱人群大跳千人圍舞。她表示，「屏東南島文化節」的前身是「收穫那麼多」，自106年起舉辦、累積8年的能量，才能以嶄新樣貌呈現，把舞台交給青年展現才華，南區原資中心大專院校師生、吐瓦魯在台學生、新住民朋友都是座上賓，共享這場文化盛宴。

廣告 廣告

「屏東南島文化節不僅是地方的文化慶典，更是世界對話的舞台 」周春米再宣布1場盛事——原民會將於12月10日在來義鄉第一屆世界原住民運動會，邀集多個南島語系國家參與，希望屏東珍貴的原鄉文化被全世界看到，展現「越部落、越國際」的精神。

周春米表示：「屏東南島文化節不僅是地方的文化慶典，更是世界對話的舞台 」。（圖／記者簡榮良攝影）

「屏東南島文化節」除了有千人圍舞，今年還設置部落聚場，來自屏東九鄉的青年、地方族人在此交流聚會與分享，讓觀眾看見屏東地方的多樣文化共融。最吸睛的莫過於入口處以「cemedas日出」為核心的主題策展，結合青年會團聚的影像，彷彿踏入時光廊道，故事娓娓道來。

策展人林艾箴表示，累積8年的能量，加上將數字8橫著放，有著無限循環寓意，「沒有過去，就沒有未來」。（圖／記者簡榮良攝影）

策展人林艾箴從彰化南飄屏東，這裡的溫度剛剛好，適合落地生根。林艾箴4個月前扛下策展重任，必須克服場地現有、不能挪動的鐵鏽貨櫃。她靈機一動，想到「收穫那麼多」活動已舉辦、累積8年的能量，加上將數字8橫著放，有著無限循環寓意，「沒有過去，就沒有未來」，因此共榮、不衝突是主要理念，在夕陽輝映下，光影變動賦予照片生機。

另外，活動現場還設置近80攤的南島豐收市集，有在地手工藝品、文創小物、特色飲食、部落料理與地方品牌，響應永續環保精神，不提供一次性提袋，設有環保餐具租借。南島生活現在進行式，留一天浸泡悠閒屏東就夠了。

從迎賓開始，每個細節不放過，遵照傳統習俗。（圖／記者簡榮良攝影）

更多三立新聞網報導

舌尖沉浸「土水動靜」！首屆南島文化節 周春米：謙卑彎腰學習

盜採大峽谷議員特助丈夫…躲鴿舍「吞不明藍液體」命危！曝可能陰謀

兒棄屍90歲母「如真空熟成肉」：有味道…就多套1層塑膠袋 解剖出爐！

美濃大峽谷「盜採地主」議員特助遭羈押！丈夫農藥灌喉命危

