壯觀！苗栗通霄230座焢窯 遭網友誤認「小型墳塚」

苗栗縣通霄鎮公所預計於7日舉辦千人焢窯活動，事先在城北里121縣道旁農田疊好230座焢窯，有民眾路過發現壯觀景象，表示一整排的焢窯看起來就像「小型墳塚」，並拍下畫面在網路上引起熱議。

苗栗焢窯遭誤認墳塚。（圖／中天新聞，下同）

一名網友近日路過此地時，看到田間整齊排列的土窯，嚇了一大跳，將照片上傳至網路平台詢問「這是小墳墓嗎?」、「還是集團火化現場？」貼文立即引發網友熱烈討論。有網友直接回應「是食材集體火化儀式」、「地瓜集體火化儀式」；也有熱心網友給出正確答案「這是焢窯」，並詳細解釋焢窯的內容與文化意義。

有民眾路過看見壯觀景象，立即拿出手機拍下畫面。還有人說，晚上看會覺得怪怪的，可能會誤認為墳墓，但其實近看就發現是焢窯，是具有親子教育意義的活動，在鄉下習以為常，且一看到會瞬間感覺回到懷舊年代。

事實上，此為通霄鎮公所2月7日即將舉辦的焢窯活動，公所人員替參加民眾事先疊好焢窯，數量多達230座，因排列齊整的外觀，讓沒有焢窯經驗的年輕民眾產生誤會，反而讓這場在鄉下習以為常的親子焢窯活動，在正式舉辦前就意外爆紅。

