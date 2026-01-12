生活中心／林詠琪、郭南宏 新北報導

馬年即將到來，民視錄製過年特別節目，近百位藝人和表演團體，帶來精采歌舞和才藝表演，民視董事長王明玉也現身同樂，民視總經理廖季方更大秀精湛鼓技，振奮人心，主持人陳美鳳與白冰冰，特別跟富邦啦啦隊員一起大跳應援舞，陪觀眾歡樂過新年。

「讓我們歡迎節目主持人，陳美鳳白冰冰。」

隨著音樂開跳囉，主持人陳美鳳還有白冰冰，加入富邦啦啦隊，一起大挑應援舞，俏皮可愛、活力滿滿，還有近百位藝人，從八點檔演員到實力派歌手，通通扭起來，熱鬧錄製民視過年特別節目！

「民視第一發發發。」

壯觀！ 近百藝人錄民視過年特別節目 董事長王明玉同樂

民視總經理廖季方率領主持人群，帶來氣勢磅礡的大鼓表演。（圖／民視新聞）陣陣鼓聲登場，氣勢磅礡宛如萬馬奔騰，民視總經理廖季方，率領主持人侯怡君、籃籃、阿翔以及楊帆，帶來精彩的大鼓表演。為了完美呈現，廖季方總經理特別先在後台勤加練習，而民視董事長王明玉，也在節目中溫情致詞。

民視董事長王明玉說：「感謝您這一整年來，對民視的疼惜與肯定，讓我們無論是，新聞、戲劇或綜藝，都有很好的成績。」

在民視大家長王明玉的帶領下，從戲劇、綜藝到新聞，屢創亮眼成績，展望新的一年，將繼續用豐富多元的內容，陪伴觀眾。

民視董事長王明玉說：「這個是非常辛苦的工作，但是大家民視的同仁都全體一致很用心在做，去年跟今年都有不錯的表現，而且都有進步。」

民視董事長王明玉現身過年特別節目錄製現場，向觀眾拜年。（圖／民視新聞）民視總經理廖季方說：「每一年的內容推陳出新，不同的參加的藝人，不同的表演的內容，選在這個時候跟我們的夥伴們，大家一起來擊鼓，也算是振奮人心。」

數十年如一日，民視要陪台灣人過個好年，今年的特別節目，所有藝人拿出十八般武藝，超強主持人群，也搶先透露精彩橋段。

主持人陳美鳳說：「我們一樣的百人的藝人，大家聚在一起，做很精彩的表演，讓大家開心。」

主持人白冰冰說：「大家都知道，去韓國如果要看TWICE，一張票就要幾千塊，來看我們民視不用錢，就可以看到台灣ICE啦。」

所有節目都是精心規劃，期待陪民眾在歡笑中，圍爐過新年。

