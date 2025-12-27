「壯遊年」去當兵？英國推試驗計畫 盼25歲以下青年體驗軍旅

2025年11月30日，英國朴茨茅斯（Portsmouth），民眾迎接剛結束8個月印太任務的航空母艦「威爾斯親王號」返回母港。路透社



歐美許多年輕人在步入社會之前安排一個「壯遊年」（gap year），通常是赴異地挑戰獨自在異鄉生活，增加生活體驗。英國國防部現在提供英國年輕人新的選擇：來當兵。

綜合英國廣播公司（BBC）與《衛報》27日報導，英國國防部將推出「壯遊年」體驗，招攬25歲以下年輕人來體驗軍旅生活，2026年3月開始進行試點計畫，初步目標是招到150人，希望未來可以每年招到1000人。

歐洲各國籠罩在俄羅斯侵略烏克蘭的陰影之下，紛紛加強國防。法國、德國宣布恢復某程度的義務役，英國政府在今年6月進行國防戰略審查時提出了「壯遊年當兵」的構想，此次雖然公布具體的試點計畫時間，但目前還有部分細節待釐清，例如薪資和訓練規劃。

「壯遊年」計畫的服役時間是2年，有給薪，但英國國防部尚未透露薪資數字。

參加壯遊年計畫的學員不會被派去實戰任務，而訓練課程還在規劃中。根據《獨立報》旗下的《i報》（the i paper）報導，在這2年中，新兵將先在陸軍接受13週的基礎訓練，在海軍接受1年通用訓練，而空軍還沒提出完整規劃。

英國國防大臣希利（John Healey）表示，壯遊年計畫可以「讓英國年輕人體驗到皇家海陸空軍絕妙的技能和訓練」，之所以在這個時刻宣布壯遊年計畫，是因為「每年此時（聖誕節到新年）是家族團聚的時刻，年輕人都在思考自己的未來」，希望大家和家人好好討論這個體驗機會。

希利強調，政府推動「全民參與」的國防方針，其中一個原因是預防與俄羅斯發生對抗。這呼應他今夏公布國防戰略時所說的，英國目前面臨的威脅，需用「新時代的」國防力量來因應。

英國這項壯遊年軍旅體驗，是參考澳洲行之有年的活動。澳洲國防軍針對17至24歲年輕人推出壯遊年體驗，2023年有664人參加，其中略多於一半的參與者最後選擇「簽下去」，繼續服志願役。

英國前陸軍參謀長戴內特（Lord Dannatt）告訴BBC，壯遊年計畫對於俄羅斯威脅的預防能力「微乎其微」，該計畫是有可能稍微改善英軍的募兵狀況，不過最重要的是，讓一些可能選擇其他職業的年輕人有機會認識軍隊的紀律、以及一些解決問題的技能。

