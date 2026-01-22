壯陽吃雞佛沒用！醫點名4大類食物「戰力狂飆」

不少男性普遍認為雞佛可壯陽，但泌尿科醫師陳鈺昕表示，這種說法缺乏科學依據，且雞佛膽固醇含量極高，吃多不但無法增強性能力，反而可能對身體造成負擔，若想強化性能力，應選擇含鋅、瓜胺酸、Omega-3脂肪酸與抗氧化物的食物，例如生蠔、南瓜籽、深海魚類、深色蔬菜下手。

雞佛無助壯陽

陳鈺昕昨（21）日於臉書粉專發文指出，民眾常認為雞佛、牛鞭等食材能對應人體器官，具有壯陽效果，但這是誤解。他解釋，雖然某些食物外觀與身體部分器官相似，如核桃補大腦、番茄補心臟，但真正進補效果應依賴食物本身的營養成分，非僅憑外型判斷。

廣告 廣告

陳鈺昕指出，雞佛每100公克含蛋白質10.6克、脂肪2.8克，但膽固醇高達578毫克，每日吃4至6顆中型雞佛，膽固醇可能超標近2倍，長期過量恐增加心血管負擔。烹煮過程中的高溫會破壞雄性激素，因此食用雞佛主要是補充蛋白質，對提升性能力作用微乎其微。

影響性能力的3關鍵

陳鈺昕也點出影響男性性能力的主要因素，包括血流不暢、荷爾蒙分泌與神經傳導問題，以及心理壓力。血流不暢可能因三高、肥胖或心血管疾病造成；荷爾蒙不足或神經系統失調，則可能因熬夜、菸酒或特定藥物引起；心理因素包括壓力、信心不足及伴侶關係緊張，都會導致勃起困難或早洩。

攝取4大營養更有效

對於想真正提升性能力與健康的人，陳鈺昕建議攝取4類關鍵營養素，包括鋅，可攝取生蠔、牡蠣、韭菜、堅果有助睪固酮生成；瓜胺酸與精氨酸，可從豆類、南瓜籽、西瓜取得，可促進血流與勃起。

Omega-3脂肪酸則是鮭魚、鯖魚、酪梨，有助改善血管彈性並維持睪固酮生成；另維生素及抗氧化物，可藉由深綠色蔬菜、香蕉攝取，有助血管舒張，陳鈺昕也提醒，若調整飲食與作息3個月後仍出現勃起困難、晨勃減少或性慾下降等症狀，應盡快就醫，尋找潛在病因

★《中時新聞網》：吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

更多中時新聞網報導

白家綺、蘇晏霈瘋馬秀 吳東諺台上放閃

避談舊愛退團 陳芳語挑戰客語歌獲好評

張弘洋：新生兒醫療 孩子有更好未來