壯陽、斬桃花 南美館展創意符

台南美術館典藏的六方符籙蒐，由左至右：壯陽九九久、小人是非速速離、桃花斬斬斬、戀愛不准變心和勒令幽默符。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

符令是道教神明藉由道士之手開給民眾的一種「命令」式符號，道長開的符令「正經八百」，時下流行一種很有創意的「文創符」，除斬桃花符、戀愛不變心符之外，甚至還有一個很「man」的壯陽九九久符，希望貼此符之後能發揮男性本色，上床勇住直前。在南美一館參觀的民眾，看了這些符都不禁莞爾。

此次南美一館的道教文物展展出台南市美術館典藏的五張創意符令木刻板，有小人是非遠離符、桃花斬斬斬符、戀愛不准變心符、勒令幽默符和最離經叛道的壯陽九九久符，很多參觀者至此都會佇足研究許久。

「桃花斬斬斬」符旁有警世文字:務必節能省碳，把握有限資源，勿再浪費生命在男女不適當的歡樂糾葛中，提醒大家要斬斷爛桃花。

「壯陽九九久」符，上面文字:奉大鵰王令，下面是「壯陽」兩大字，下面寫著「鎖精固腎、粗大持久、勇猛無敵」，最下面兩行大字:硬中硬、強中強。旁有註解:寧可戰死沙場也不可臨陣脫逃被笑是縮頭烏龜。在場參觀的男性朋友表示:此符若有效，一定大賣。