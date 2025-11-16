壯麗山河入畫來 黃乾成（黃宇立）水墨創作展於北港文化中心盛大開幕
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】以美感教育為終生志業、藝術創作為生活樂趣的水墨畫家黃乾成，11月15日至11月26日在北港文化中心，舉辦個人創作展「壯麗山河—黃乾成(黃宇立)水墨創作展」，展出黃乾成老師全新創作。15日展覽開幕貴賓雲集，包含雲林縣政府文化觀光處副處長陳世訓、北港鎮長蕭美文、土庫鎮長陳特凱、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、張權教授與藝文界人士及多位藝術創作者到場祝賀，歡迎大家蒞臨欣賞。
黃乾成老師長年耕耘於水墨創作領域，對台灣的風土山水懷有一份特殊的感恩與喜愛。因此每次辦理個展時，無不以傳習台灣山水的風光情韻為己志。此次在北港文化中心的展覽以壯麗山河為主題，亦承先前志向以台灣的名山勝水、美景佳境為狀寫表現的內容為主，充分表現出台灣地理環境的特殊性，風土民情的獨特性，並在繼承民族傳統文化、發揚台灣本土特質下，營造台灣水墨藝術創作之獨特風格。
黃乾成老師表示，這次展覽特別感謝張權教授的深厚指導，歷時一年精心準備，所有作品皆為全新創作，並以台灣山水為主要題材。從北部的基隆山、大霸尖山、雪山、玉山，到南部佳樂水獨特的風化奇岩景致，都成為創作靈感的重要來源。本次更以「玉山四季」與「草嶺風景」作為主展系列，呈現島嶼山河在不同時節與光影下的多重面貌。展覽共展出46幅作品，誠摯邀請大家蒞臨北港文化中心欣賞，感受台灣山水的壯闊與魅力。
張權教授表示，黃乾成老師的筆墨功夫非常成熟，不僅山水畫造詣深厚，在人間畫題材上也展現獨特風格。他善於掌握山水畫的「四可」──可行、可望、可遊、可居，作品裡的景色既真實可感，又富含意境，讓人彷彿能在畫中漫步、停留。黃老師同時勇於創新，在堅守傳統水墨精神的基礎上，嘗試多元材質與新的表現方式，讓作品在古典與現代之間找到新的可能性。本次展覽充分呈現他近年的創作能量，是一場不可錯過的藝術饗宴。
文化觀光處副處長陳世訓指出，黃乾成老師以深厚筆墨功力結合台灣在地意象，構圖嚴謹、層次分明，色彩運用大膽而亮麗，整體畫面展現出雄渾飽滿的氣勢，透露出他對高遠開闊意境的追求。作品中可見山巒層疊、氣勢壯闊，山勢一重接一重，密而不悶，展現紮實的造形能力；而遠處的煙雲、溪流與水氣，則以淡墨暈染與留白手法處理，使畫面在厚實之中保有空靈與流動感，虛實交錯，耐人尋味，讓觀者彷彿置身山林雲霧間，心境也隨之開闊，充分展現現代水墨的多元可能。
