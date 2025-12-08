壹傳媒創辦人黎智英年滿78歲 WSJ：儘早釋放「可幫北京一個忙」

黎智英2020年12月被捕畫面。美聯社



美國《華爾街日報》刊登的社論表示，北京當局應該要趁川普預計明年春季4月訪問北京的時機，儘早釋放香港壹傳媒創辦人黎智英，這可以是「幫北京一個忙」。

社論中指出，週一（8日）迎來78歲生日的黎智英，持續被關押在香港的監獄裡已經5年。川普可以向北京表示，繼續把黎智英關下去，對北京只是一場公關災難，趁他訪問中國之際釋放黎智英，其實對中國是件好事。

黎智英在監獄中的健康狀況持續惡化，該社論指出，黎智英現在只是一名78歲有糖尿病的老人，而如果黎智英就這樣被香港「關到死」，對北京的公關形象只會更是一記重創。

文中指出，港府對於黎智英的報導極為敏感易怒，而川普可以向習近平說，如果想要結束媒體持續就黎智英詢問讓他們很不舒服的問題，及早釋放黎智英會是一個聰明的選擇。

