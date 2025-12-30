壹短蘋｜有沒有台灣病不重要 AI熱內需冷誰來接住民眾壓力？

今年以來，台灣經濟在國際輿論與各項數據之間，出現耐人尋味的反差。針對《經濟學人》提出的「台灣病」相關論述，罕見以長文回應，逐點反擊新台幣遭刻意壓低、購買力受損等說法，強調匯率並非政策操縱工具，購買力平價（PPP）與大麥克指數也不適合作為判斷匯率高低估的依據。

從總體數據來看，台灣經濟基本面並不疲弱。依央行最新預測，今年經濟成長率可達7.31%，展現相當韌性，主要成長動能來自AI供應鏈持續發燙，半導體與高科技產業成為支撐出口與投資的核心引擎。

然而，數據亮眼，並不代表所有人都有相同感受。走進生活層面，許多民眾對景氣的體感仍偏向保守，內需復甦力道有限，「AI熱、內需冷」成為今年最鮮明的經濟寫照。央行在回應中指出，PPP本質上是用來比較各國物價水準與消費購買力，並非用於衡量匯率高低估。

但在實務上，多數國家計算PPP時，以租金作為住房成本代表，未涵蓋房價等資產價格。台灣租金水準長期無法反映房價變化，使家庭實際承受的購屋壓力，難以完整呈現在PPP指標中。換言之，PPP反映的是消費層面的購買力，而非資產負擔，也解釋了為何國際統計顯示台灣物價相對穩定、購買力不弱，但民眾對生活壓力的感受卻未必同步改善。

進一步來看，壓力來源也不只來自物價。對外，美國232條款半導體關稅尚未出爐，台美經貿談判仍在進行中；對內，AI投資高度集中，薪資與就業擴散有限，使內需回溫顯得遲緩，不確定性成為影響信心的關鍵。

這樣的情境下，貨幣政策能發揮的角色終究有限。央行的任務是維持金融穩定，而如何讓AI成長動能轉化為更廣泛的就業與收入，並在外部變數未明朗前穩住社會信心，更考驗政府整體的政策協調與治理能力，讓民眾可以更普遍享受到AI發展果實，而非因為現實壓力導致更不敢出手消費。總不能每次都靠普發萬元解決問題吧？

