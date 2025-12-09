壹短蘋｜板橋氣爆炸出全台餐飲危機 不檢討仍有下一個重創商圈

台中氣爆不到10個月，板橋府中又有定食8餐廳嚴重氣爆，離新北耶誕城燈區僅600公尺，碎片炸出近30戶受影響！全台餐飲業爆工安危機，不通盤檢討難保仍有下一個重創商圈。

台中新光三越才剛在今年初發生嚴重氣爆事件，事發當時12樓美食街正進行裝潢拆除工程，調查發現樓層瓦斯總開關未關閉，且偵測瓦斯外洩的感知器遭拆除等疏失釀災，造成5人死亡、38人受傷。

沒想到今年還沒過完，距離正在舉辦新北耶誕城的府中燈區，主裝置熊大妹僅600公尺處，於12月8日凌晨該商圈連鎖餐廳爭鮮、定食8發生氣爆，導致玻璃、雜物炸出街道，造成5人受輕傷，碎片還噴到對街住戶造成屋損，周邊多達20、30戶居民都受到影響。

當時台中氣爆造成死傷，當地七期商圈還因此受影響長達近8個月。然而，板橋府中商圈近年已慘淡，與新北市府同一條大馬路的店面也長年空租，台中氣爆沒讓全台商圈做好警惕，多為老舊建築的府中商圈在這次氣爆中又震爆出更多危機，包含建築結構受損恐成軟腳蝦等問題。

2014年該商圈連鎖餐廳薩莉亞曾發生嚴重火災，當時就爆出電箱老舊問題，這次定食8發生氣爆則是疑似因瓦斯桶串接所致，更有傳出員工叫維修一個月都沒人來處理等情況，種種問題都顯示出全台餐飲業工安危機，看似地方政府都檢驗合格仍頻出包，如果沒有做為警戒通盤檢討，難保仍有下個重創的商圈。

