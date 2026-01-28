壹短蘋｜滑社群也被養套殺！Meta、LINE將收費才讓你用得爽

社群免費的時代，真的快結束了。Meta正式鬆口，將在旗下Instagram、Facebook與WhatsApp測試全新的Premium訂閱方案。官方說法是「核心功能仍維持免費」，但想解鎖進階體驗、AI功能與更高的使用掌控權，未來恐怕得先掏錢。

問題不在於功能該不該收費，而是哪些功能被拿去收費。這些被歸類為「進階體驗」的項目，其實正是重度用戶長期免費使用、甚至已形成依賴的日常工具。從AI輔助創作、內容觸及管理，到觀看與互動的掌控權，平台是在用戶行為與社交關係完全建立後，才重新畫線，把原本屬於「正常使用」的一部分，收進付費牆。

社群帳號當然還能滑，但從此以後，看得深不深、用得順不順，不再只是使用習慣的差異，而是你有沒有付錢的差別。

這套劇本，LINE早就先演過一輪。LINE預告2026年在台推出月費165元的LINE Premium，免費版表面上仍可使用，但聊天紀錄完整備份、跨裝置轉移、檔案不過期等「維持原本體驗」的關鍵功能，已被明確收進付費牆。從「無痕收回」這類設計就能看出端倪，平台並不會禁止用戶免費聊天，只是它們悄悄把用戶分成不同等級；以後想要乾淨俐落的收回訊息，要嘛付費升級，要嘛在送出前多想幾秒。

當用戶數成長趨於穩定、廣告紅利見頂，社群平台的競爭已不再是誰免費給得多，而是誰能在用戶離不開之後，重新為「好用」標上價格。先用免費服務養大規模，再把效率、AI與掌控權收進訂閱制，這套被稱為「養套殺」的變現路徑，如今正同步出現在Meta與LINE身上。

