壹短蘋｜雙城論壇歹戲拖棚 蔣萬安的「支票政治」

原訂9月舉行的2025雙城論壇，如今已進入12月，卻仍不見任何實質進展。蔣萬安11月初信誓旦旦宣布「12月底舉辦」，昨（5日）卻被自家議員質問「到底有沒有要辦？」他也僅以「15天前申請即可」帶過；從延期、重啟到無限擱置，這場論壇早已淪為蔣萬安「支票開太快」的政治鬧劇。

蔣萬安的說辭總在「還在協調細節」與「按程序進行」之間遊走，但台北與上海的交流，究竟還有何政治意義？在中國軍機繞台成常態、國際打壓未歇的現況下，雙城論壇是否真能帶來所謂的「和平曙光」？抑或只是一場象徵性握手與合照的政治儀式，讓人再次想起過去「交流不如表演」的老戲碼。

他多次強調活動「行之有年」，難免讓人懷疑其真正的焦慮，不是論壇本身是否必要，而是害怕自己成為「唯一沒辦成雙城論壇的市長」，尤其在藍營力推「和平」為選戰品牌、試圖重新包裝與中國往來的敘事時，雙城論壇自然被視為必須亮出的象徵性成果。

距離2026年只剩不到一個月，這張「年底舉辦雙城論壇」的支票能否兌現，將在這個月底成為檢驗蔣萬安政治誠信與布局能力的重要關卡。

