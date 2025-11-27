壹蘋首屆「蘋果愛美獎」典禮吸睛！星光卡司堪比三金 直播牆吸騎士駐足
【記者張沛森／桃園報導】由《壹蘋新聞網》主辦的首屆「蘋果愛美獎」今天（27日）登場，這場結合媒體、公信力和大眾參與的年度醫美評選盛事，與會嘉賓卡司包括王陳彩霞、關穎、王陽明、徐若瑄、林心如、曾馨瑩、張瑋瑋等人，堪比三金頒獎典禮，同時也在全台四都、6個地方同步直播，其中在桃園市平鎮區延平路和環南路口的直播現場也吸引路過民眾駐足觀看。
首屆「蘋果愛美獎」與會明星陣容堪比三金頒獎典禮，包含鴻海集團創辦人郭台銘夫人曾馨瑩、女星林心如、關穎、徐若瑄、男星王陽明、首位「愛美大使」張瑋瑋，以及夏姿設計總監王陳彩霞，主持人則為聶雲。另外，安南醫院院長林聖哲，以及種子音樂與初心苑創辦人田定豐兩位評審代表，都到場共襄盛舉。
7大類獎項貫穿了台灣醫美產業鏈，包含年度醫美診所大賞、年度醫美療程獎、年度人氣醫師獎、年度術後保養獎、愛美人氣獎、年度廣告眼球獎等。其中年度醫美診所大賞評分方式共分兩階段，第一階段評選標準為民眾評分（60%）、網路正面聲量（35%）、參與熱度（5%）；第二階段則由專業評審團公正評分，期盼打造具公信力的產業指標，帶來專屬於台灣的醫美舞台。
