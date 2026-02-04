壽司也有圍爐宴 鮭魚「冷」火鍋大戰感「蟹」盒

不斷冒出白煙，鍋子裡擺上滿滿的鮭魚片。（圖／東森新聞）





快要過年了，要去哪裡圍爐呢？迴轉壽司店也瞄準圍爐商機，特別把鮭魚生魚片做成冷火鍋，還有的主打有滿滿的蟹腿蟹肉，外帶感蟹盒，甚至直接開賣1公斤的松葉蟹禮盒。

不斷冒出白煙，鍋子裡擺上滿滿的厚厚鮭魚片。看到熱呼呼的火鍋就會食指大動，想要來嚐一口，可是一夾起來怎麼下面都是冰塊。

原來這個是生鮭魚片做的冷火鍋，連鎖迴轉壽司在新春期間也來湊熱鬧，把握壽司手捲們都灑上喜氣感十足的金箔，自認夠幸運的話，可以試試挑戰手氣，30元的盲盒可以獲得刮刮樂，最大獎是一片金箔，市值近千元。

廣告 廣告

爭鮮迴轉壽司公關吳姍：「我們也首創生魚片的火鍋，是想要顛覆傳統圍爐的概念，我們希望消費者大口吃進壽司的同時，也可以吃進好運。」

如果還是想要在家裡團圓也能考慮，一大盒握壽司可以外帶，同樣瞄準圍爐宴市場的不只爭鮮，還有壽司郎，松葉蟹、蟹肉蟹腿和紅雪蟹肉，大玩諧音梗。

壽司郎公關彭郁庭：「我們其實希望讓大家，在家也可以大啖海鮮之外，也可以分享到好吃的好喝的給家人，我們這次預估業績成長，會是整體業績成長大概1－2成。」

首次推出這一盒「感蟹盒」，很應景春節，就連內用壽司也充滿節慶風。來迴轉壽司店也可以圍爐，方法就是把佛跳牆的鮑魚做成握壽司，另外烏魚子也要吃，一定要放在蝦子上。

豪邁剪開紅通通蟹腳，藏壽司也很狂，直接開賣松葉蟹禮盒，不只有1公斤裝，還有適合多人圍爐的2公斤組合。迴轉壽司起源於日本，到了台灣，入境隨俗，也讓吃壽司增添滿滿年味。

更多東森新聞報導

壽司郎新店「收5％服務費」遭罵翻 今開幕逆轉！

消費力不輸台北 竹北人嘆：鼎泰豐、壽司郎不進駐？

獨家／可以吃的耶誕樹！火鍋肉肉樹PK日式壽司樹

