壽司外交拉低台灣格局

日前日相高市早苗宣稱「台灣有事將構成日本存亡危機事態」，意味日本可能依《安全保障法》動用自衛隊介入台海。中國方面強烈反彈，從旅遊管制、經貿手段，到致函聯合國明言「若日本介入台海，中國將行使自衛權」，中日關係迅速緊張惡化。日本則醞釀調整無核三原則、提高防衛預算，將安倍晉三對中鷹派路線具體化，顯示東亞潛在軍事衝突有升高的風險。

在這個敏感時刻，賴總統卻以「吃日式壽司」和鼓勵旅遊業組300人團赴日，象徵「日本有事就是台灣有事」。但這類動作既無助外交，也顯得輕浮，對真正複雜的地緣政治問題毫無建設性，反而招致訕笑。

廣告 廣告

首先，高市發言固然反映日本國內右翼保守派「台灣有事＝日本有事」的戰略論述，但也無可避免地刺激中國敏感的主權神經。中國以經濟懲罰、外交冷處理、國際場合施壓等多方舉措回應，日本也不願示弱，於是整體中日互信快速流失。這種情況若持續，海空摩擦、軍演升級、政策誤判等風險將累積成更大的不穩定因素。

然而，台灣不應也不能在兩強對峙中選邊站隊，更不該像賴總統以「壽司外交」展示對日本的一面倒靠攏。吃幾顆握壽司、拍幾張照片，這種動作不但顯得幼稚，也削弱台灣自我定位的格局，使外界誤以為台灣願意被日本牽動，而非自主判斷國家利益。

台灣的最佳角色不是「日本的小老弟」，也不是「美國的棋子」，而是在中日之間扮演建設性的溝通中介。台灣與中、日的歷史淵源深厚，經貿互動緊密，理應維持務實的對話，而非在敏感時刻加深其中一方對台的戒心。

其次，台灣更需要的是全球性的友誼與互利合作，不分制度類型、文化或地緣陣營。狹隘的「民主陣營思維」會讓台灣的外交選項受限，也讓外界誤認台灣自我定位為某種意識形態的前線。

至於台灣的防衛力量提升固然必要，但也應避免捲入軍備競賽的泥淖，重點應放在精準、務實、不刺激情勢的防衛策略。另外，台灣更應推動多邊產經合作、多元市場布局與區域互賴的深化。經濟是化解緊張的有效工具。

總結而言，高市早苗的發言，以及中國的強烈反應，是在當前東亞安全重構背景下的必然摩擦。對台灣而言，這既是一個風險，也是一個機會：外交上要平衡、中介、廣結善緣；國防上要穩健、精準、不激化情勢；經貿上要擴大合作、降低敵意。

最重要的是，領導人的象徵動作必須成熟，不應以吃壽司這種政治小品企圖取代真正的外交戰略。如此才有可能在日益複雜的國際局勢中保持自主空間，並發揮建構區域穩定的角色。

（作者為台灣對外關係研究暨發展協會副理事長）