壽司外交無力逆風 熱情洋溢背後的戰略失焦

日本首相高市早苗一席「台灣有事就是日本有事」的表述，中日關係瞬間炸鍋，也讓親日的賴政府彷彿撿到槍。賴清德總統公開吃壽司的照片力挺，高雄市長陳其邁也高喊「德不孤必有鄰」。事實上，聯合國態度未變，美國在偏離「戰略模糊」的擔憂下依然給予支持之外，各國多保持觀望。在國際政治的冰冷棋盤上，台灣的支持稱不上有力，反而可能讓台灣承擔不必要的風險。何況台灣戰略位置的確不容小覷，高市的強硬未必因為台灣，與其自作多情，不如冷靜自持。

觀察高市早苗發言後美國的反應，我們能窺見一絲警惕。雖然美日同盟堅固，美國駐日大使也公開聲援盟友，但資料指出，美國最初對高市的爭議性發言保持低調，並未急於表態。這份「冷靜」，恰恰來自於對其長期奉行「戰略模糊」政策被打破的擔憂。美國擔憂模糊邊界清晰化，台灣難道不需要有同樣的顧慮？

戰略模糊的精髓，在於給予華府最大的迴旋空間，既嚇阻北京片面以武力改變現狀，也約束台北勿輕舉妄動引發衝突。高市的「存亡危機事態」論，將日本更明確地綁入可能的台海戰事中，實質上推動了戰略清晰化。這無疑壓縮了美國的外交彈性，使其在處理與中國的爭端時增加了複雜度。美國對盟友的支持是基於同盟條約，但台灣政治人物激進表態，會不會太過輕率魯莽？

盱衡目前國際間的普遍態度，除了俄羅斯聲援北京外，其他西方國家未見發言，而聯合國也重申對台灣議題的立場並未改變。這說明了中日衝突升級，多數國家仍選擇保持觀望，不願選邊站。台灣一旦過度刺激對岸甚至冒進，依然處於缺乏實質外交支持的孤軍奮戰中。

在這種國際大環境下，台灣領導人以海鮮壽司作為主要的外交行動，其效果顯得蒼白無力。外交是力量與利益的交換，絕非自嗨式的情緒表態。總統呼籲中國克制，無疑是將台灣推向了中日衝突的火線，使台灣從原本的被動被提及，變成了主動介入的衝突方。

這份逞快，恐怕招致北京的明算帳。中國已對日本採取停止觀光、暫停水產進口等反制措施，對台灣而言，潛在的ECFA早收清單限制、經貿制裁或對台商的不利措施，才是全民需承擔的巨大風險。缺乏國際社會實質支持，卻逞一時之快，代價為何，政府應更審慎思考。

直視高市早苗發言背後的核心動機，所謂的日本的生存危機。台灣的戰略重要性，從來不是由任何一位政治人物決定，而是由地理位置所決定。台灣位於太平洋與東亞大陸的交會點，是海權與陸權國家交鋒的前線。對日本而言，一旦台灣落入不友好國家之手，將直接封鎖其從中東、印尼、東南亞運來的石油、天然氣與資源，這將構成日本的存亡危機事態」。

因此高市的強硬發言，是出於對日本國家安全的維護與焦慮，核心目的在於威懾潛在的區域強權，保障日本的戰略物資通道。台灣無疑是此一論述下的受益者，我們應該心存感激，並給予適度支持，但若因此過度興奮，將日本的戰略考量錯誤地解讀為純粹的挺台情誼，進而採取不符比例的激進表態，則是非常危險的自作多情。

台灣的戰略必須計算清楚。在這場利益交織、各有算計的國際棋局中，穩健的步伐、謹慎的言行，遠比熱血奔騰的壽司表態來得更為重要。

