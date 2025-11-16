壽司店搶「暖」商機！人參雞湯拉麵PK秋蟹壽司

業者紛紛搶攻暖食商機，連鎖壽司店最新推出韓國風味的人參雞湯拉麵，暖胃補身。（圖／東森新聞）





明天開始全台灣即將大降溫，低溫下探13度！業者紛紛搶攻暖食商機，連鎖壽司店最新推出韓國風味的人參雞湯拉麵，暖胃補身，另外有業者推出秋蟹壽司，都是冬季限定。

現在來到迴轉壽司店，不只能夠吃生魚片，業者新推出了這碗韓國風味的人參雞湯拉麵，讓你在天氣冷的時候也可以補補身體。

人蔘雞味道很濃厚，麵條Q彈，還放入了雞腿肉、紅棗，接下來天氣變涼，覺得壽司太冷，喝一碗暖胃又暖心。

民眾：「變冷又是新的，會想嘗試去吃看看。」

業者主打用韓風抵抗寒風，大玩諧音梗。雞湯拉麵創新又吸睛，不過消費者會不會想嘗試，因人而異。

民眾：「他們會有味噌拉麵、雞白湯拉麵，吃的比較習慣。」

民眾：「不會想吃啊，跟韓國聯名，沒有這個想法考慮，就是那個人蔘雞湯。」

為了搶功暖食商機，也有業者今年比拚的不是雞湯，而是選擇用高級螃蟹入菜 ，直接一大口咬下 ，肉質細緻鮮甜。

有帝王蟹、松葉蟹，還有紅雪蟹，這間壽司店則是祭出螃蟹壽司，各大業者都推出不同的冬季限定餐點，因爲別看現在天氣這麼熱，今年入秋後最強的冷空氣就要來了，氣象署預估下週一11/17東北季風會增強，全台各地有感變冷，最低溫來到15-18度。

全台好天氣就要結束，氣象專家提醒這波強度可能還直逼大陸冷氣團，提醒民眾吃暖穿暖，冬天外套趕緊拿出來，務必注意保暖。

