壽司店首賣年節禮盒 打開「全塞松葉蟹」限量價曝光

藏壽司首賣「嚴選豪華松葉蟹」年節禮盒，早鳥再享9折。（藏壽司提供／朱世凱台北傳真）

年末節慶多，連鎖壽司店也帶來充滿佳節氛圍的商品，藏壽司首度推出年節禮盒，引進日本「松葉蟹」滿足老饕味蕾；壽司郎則推期間限定海味好料外，還以耶誕為主題打造Q萌壽司，讓人眼睛為之一亮。

藏壽司為了讓消費者感受日本新年風情，引進有日本頭號冬之味覺美名的「松葉蟹」，推出「嚴選豪華松葉蟹」禮盒，更加碼祭出限時預購早鳥9折價，限量只有2500盒，標榜每一隻蟹腳嚴選把關，蟹肉飽滿厚實，1公斤「嚴選豪華松葉蟹」禮盒，訂價1880元，優惠價1692元；2公斤「嚴選豪華松葉蟹」禮盒，訂價3280元，優惠價2952元，官方於2月2日起開始出貨。

壽司郎迎接耶誕打造Q萌「鮭魚聖誕樹」，將人氣生鮭魚變身聖誕小樹，頂端再放上小小星星玉子療癒視線；「聖誕沙拉軍艦」宛如替壽司戴上耶誕帽，適合拍照打卡。另業者也推期間限定美味，包括「極上三味」以鮪魚壽司為基底，豪華疊上鮪魚泥、海膽、鮭魚卵、蔥花；「濃厚海膽拌麵」則以蔬菜高湯作基底，搭配智利海膽製成的奶油醬汁，濃郁卻不厚重。

